Messi habla por primera vez tras la victoria en Qatar: "Sabía que Dios me iba a regalar un Mundial, lo presentía"

Leo Messi concedió este lunes la primera entrevista tras la conquista del Mundial de Qatar, su máximo éxito con la selección argentina. En ella, el delantero del PSG repasó los momentos más destacados del torneo, como la 'batalla' contra Países Bajos, y agradeció a Dios un título mundialista que llega en el ocaso de su carrera.

En la charla, el '10' dijo que sabía que Dios le iba a "regalar un Mundial", que "lo sentía", "lo sabía o presentía" que lo tenía guardado para él. "Se lo agradezco todos los días de mi vida, no solo por los logros a nivel profesional. No me puedo quejar de nada y no le puedo pedir nada más. Gracias a él tengo todo. Soy un agradecido", subrayó.

El ganador de siete Balones de Oro confesó que el título que faltaba en sus vitrinas llegó en el momento justo. "No había mejor momento que este. Como tampoco hubo mejor momento que la Copa América por cómo se dio, dónde se dio, en el momento que se dio", comentó en alusión al primer título logrado por la Albiceleste bajo la dirección de Lionel Scaloni.

"Si hubiese elegido un momento para que se dé el Mundial hubiera elegido este momento también. Casi al final de mi carrera y cerrando todo el círculo de mi etapa como profesional", explicó en una entrevista concedida a la emisora Urbana FM.

Los momentos más duros del Mundial

A lo largo de la conversación con el periodista argentino Andrés Kusnetzoff, Messi también habló de los momentos más duros del campeonato, como el enfrentamiento ante Países Bajos, donde dejó gestos de los que ahora se arrepiente.

"No me gusta, obviamente eso que hice, no me gusta lo que pasó después con el 'andá pallá' y todo eso, pero son momentos de mucha tensión, mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido, no te da para pensar en nada. No me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan", repasó ante el micrófono de Urban FM.

Una imagen para la historia con Maradona

En la charla tampoco se olvidó la figura de Maradona, el encargado de levantar la segunda Copa del Mundo de Argentina en 1986. "Si hubiese estado me la hubiese entregado él [Diego Maradona]. Hubiese sido muy linda esa foto también". Dijo en unas declaraciones en las que lamentó que 'el pelusa' no estuviera presente en el éxito de la selección.