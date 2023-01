Ya es oficial: Bryan Gil llega cedido al Sevilla

El Sevilla FC ha anunciado este lunes la llegada de Bryan Gil, que volverá a jugar con los colores del conjunto hispalense hasta final de temporada en calidad de cedido procedente del Tottenham. El joven extremo regresa a casa para sumar los minutos que no encuentra en la Premier y a ayudar al equipo a recuperar su mejor versión.

Su llegada a la capital andaluza -un secreto a voces desde hace unos días- ha sido comunicada a través de los canales oficiales del club, que ha compartido un montaje del jugador con su nueva camiseta junto a un breve mensaje: "Bryan Gil regresa a casa"

El futbolista de 21 años no termina de cuajar en Inglaterra, y no ha dudado en hacer las maletas para regresar a España, donde siempre ha encontrado minutos. Esta es la segunda vez que regresa a LaLiga desde su salida del propio Sevilla hace dos veranos rumbo a la Premier, pues la temporada pasada vistió los colores del Valencia.

Bryan Gil es el cuarto fichaje del Sevilla en este mercado de invierno tras las incorporaciones de Loïc Badé, Lucas Ocampos y Pape Gueye (aún no anunciado). El extremo, que no se quedará más que hasta junio debido a que el acuerdo no incluye opción de compra, era uno de los mayores deseos de Jorge Sampaoli.

El próximo partido del Sevilla será el domingo ante el Barça en el Camp Nou, escenario en el que la nueva incorporación podría tomar partida.