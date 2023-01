La estrategia de la defensa para sacar a Dani Alves de prisión cuanto antes

El abogado Cristobal Martell, el 'fichaje' de Dani Alves para reforzar su defensa en el caso de su presunta agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre, ya ha preparado la estrategia para tratar de sacar de prisión al futbolista brasileño lo antes posible y este mismo lunes está previsto que presente el recurso ante el juzgado.

Son ya diez días los que lleva Alves en prisión —primero estuvo en la de Brians 1, después fue trasladado a la de Brians 2, donde suelen estar los involucrados en casos de índole sexual—, y conseguir que el jugador salga en prisión provisional no es un asunto para nada sencillo. "Tiene riesgo de fuga, fuerte capacidad económica, no tiene vínculos con España y es de un país que no tiene acuerdo de extradición como Brasil", explicaba a 20 minutos una fuente judicial, que considera que Alves reúne prácticamente todas las condiciones que hacen que no se conceda la prisión provisional.

Ante un panorama tan complicado como el de tratar de lograr la libertad condicional de su defendido, Cristobal Martell va a presentar en el juzgado número 15 de Barcelona un recurso de apelación en el que va a proponer la prisión domiciliaria del futbolista, en la que tendría una pulsera con un geolocalizador que permitiría saber en todo momento que el futbolista está en su hogar y que no va a abandonar el país.

Convencer a la jueza de que no existe riesgo de fuga y de que Alves permanecerá en España hasta que se celebre el juicio —algo que podría suceder dentro de más de un año— es el objetivo de la defensa del futbolista.

La retirada del pasaporte, presentarse en comisaría periódicamente y el citado uso de una pulsera telemática son las medidas que pide la defensa que se le aplica al jugador para que le sea concedida la libertad provisional y pueda salir de prisión.

Una vez que la defensa presente el recurso, la Fiscalía y la acusación podrán presentar sus alegaciones para que posteriormente sea el juzgado número 15 de Barcelona el que tome la decisión sobre si se le otorga o no la libertad provisional a Dani Alves.