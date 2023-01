Djokovic confirma que va a mostrar las pruebas de su lesión en el isquiotibial tras ser acusado: ''Me molestaron los comentarios''

Novak Djokovic, flamante campeón del Open de Australia, ha confirmado a TennisMajors que va a mostrar las pruebas médicas que afirmarán la lesión de su músculo isquiotibial en la pierna izquierda. El serbio ha sido acusado por todo el panorama tenístico de fingir una supuesta lesión durante, prácticamente, todo el torneo australiano.

Por ello, Novak ha decidido mostrar dichas imágenes para demostrar unos problemas físicos que ha acarreado desde que consiguiera el título en Adelaida, torneo previo al primer Grand Slam del año: "Siento la necesidad de demostrar la veracidad de mis problemas porque algunos comentarios me han molestado. Pronto entraré en detalles y ofreceré pruebas, no tanto por esas personas que dudan, sino por mí y toda la gente que me rodea", declaró el tenista serbio.

El que es número 1 del mundo ha insistido en la dificultad de lidiar con esta lesión y la obligatoriedad que le impuso su equipo médico de no entrenar en los días previos al Open de Australia y en jornadas donde no tenía partido: ''Hace dos años pasó mismo y hubo gente que también dudó. Si hubiera sido un problema pequeño habría entrenado, jamás había tenido que renunciar a las prácticos en los días sin encuentros. Ha sido un proceso agotador y he sentido el apoyo de Dios para salir adelante", destacó Novak.

No obstante, el serbio ha podido lograr su 22º trofeo de Grand Slam y ha empatado en 'grandes' a Rafael Nadal. Además, con este logro ha vuelto a ser número 1 del mundo por delante de un Carlos Alcaraz que fue baja por lesión para el torneo australiano.