Nadal certifica sus peores presagios: "Se confirman las pruebas de Melbourne y los plazos siguen siendo los mismos"

Rafa Nadal ha confirmado los plazos de su lesión en el psoas iliaco de la pierna izquierda este jueves, de seis a ocho semanas, tras someterse a una nueva revisión en España. El tenista lo ha hecho este jueves con la publicación de un comunicado en sus redes sociales, y volverá a avisar a sus seguidores dentro de tres semanas, cuando volverá a pasar revisión.

"Hoy he estado en la Clínica Tenis Tecknon de Barcelona dónde me han realizado unas pruebas. Se confirman los resultados de Melbourne y los plazos siguen siendo los mismos. Establecido los tratamientos a seguir y en tres semanas me realizarán nuevas pruebas para ver la evolución", compartió el tenista a través de su cuenta de Twitter.

Rafa Nadal abandonó el Open de Australia el pasado 17 de enero, cuando cayó derrotado en el choque de segunda ronda ante Mackenzie McDonald. Su adiós fue amargo, de nuevo abandonó la pista lesionado del psoas iliaco de la pierna izquierda, dolencia que confirmó al día siguiente tras someterse a pruebas en Melbourne.

Hoy he estado en la Clínica Tenis Tecknon de Barcelona dónde me han realizado unas pruebas. Se confirman los resultados de Melbourne y los plazos siguen siendo los mismos. Establecido los tratamientos a seguir y en 3 semanas me realizarán nuevas pruebas para ver la evolución 🙏 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 26, 2023

Entonces, el 18 de enero, compartió un mensaje con sus fans en el que indicó el alcance de la lesión y la duración prevista de la recuperación, un "tiempo normal de 6 a 8 semanas", ahora 5-7, en el que seguirá apurando sus opciones de cara a la gira de tierra.