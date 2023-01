La abogada de la víctima asegura que Dani Alves no usó preservativo: "Hay personas que se creen por encima del bien y del mal"

Un silencio absoluto ha rodeado a la joven a la que presuntamente violó Dani Alves el pasado mes de diciembre desde que salió a la luz lo ocurrido esa noche, hasta ahora. Su abogada, Ester García López, se ha pronunciado por primera vez y ha asegurado que el brasileño no usó protección durante la agresión sexual, por lo que su cliente ha tenido que ser tratada por los médicos para prevenir enfermedades de transmisión sexual.

"El hospital ha prescrito todo un tratamiento destinado a evitar cualquier tipo de enfermedad infecciosa, ya que no se utilizó preservativo", ha señalado García López en una entrevista concedida a UOL Esporte, que ha compartido un avance de la conversación antes de publicar su contenido íntegro este jueves.

La joven, además, está tomando ansiolíticos para poder conciliar el sueño, algo que no ha logrado "desde la declaración", y "está recibiendo apoyo psicológico" para asimilar lo ocurrido.

Sobre esa noche, la letrada ha indicado que su cliente no ingirió bebidas alcohólicas, lo que le permitió recordar con claridad todos los detalles y hacer "una declaración concisa, sin contradicciones". Esto no es para nada frecuente, apunta la jurista, pues "muchas mujeres sufren estrés postraumático y olvidan" algunas cosas, lo que, por otro lado, "no invalida la verdad".

"En su caso, eso no ocurrió. Lo recordaba todo, de principio a fin", ha asegurado al citado medio. Y ese testimonio, sumado a la posibilidad de fuga de Alves, que tiene los medios económicos y nacionalidad brasileña, país con el que España no tiene acuerdo de extradición, "fueron factores determinantes en la detención".

La víctima fue sometida a exámenes médicos tras la agresión sexual, lo que permitió recoger todas las evidencias. En este sentido, la abogada ha explicado que, normalmente, quienes han sufrido violencia sexual, "por asco, lavan su ropa interior", pero en este caso, su cliente fue trasladada directamente por los Mossos d'Esquadra y "no tuvo tiempo de pensárselo".

La detención y el ingreso en prisión provisional sin fianza ya hacen que considere este caso "ejemplar" sea cuál sea el desenlace del mismo. "Hay algunos personajes públicos que se creen por encima del bien y del mal, que piensan que nadie creería jamás a una chica como mi cliente", apunta García López, que recuerda que muchas víctimas deciden no acudir a la Justicia cuando el agresor es alguien conocido "por la dificultad a nivel emocional y judicial".