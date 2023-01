Tsitsipas 'invita' a Margot Robbie al Open de Australia: "Sería lindo verla"

Stéfanos Tsitsipas se metió este martes a la afición del Open de Australia en el bolsillo con su gran nivel de juego y una curiosa confesión posterior al partido de cuartos de final. El tenista griego lanzó, en sus declaraciones a pie de pista, un guiño a la famosa actriz australiana Margot Robbie, a la que 'invitó' al Melbourne Park.

El número cuatro del mundo se impuso en los cuartos de final del primer grande del año con una sólida victoria ante Jiří Lehečka (6-3/7-6(2)/6-4), y envalentonado por su clasificación a las semifinales, invitó a la actriz a ver uno de sus partidos en territorio oceánico.

"Australia es un gran país. Me gustan muchas cosas australianas. Una de mis actrices favoritas viene de aquí, Margot Robbie", respondió el tenista al micrófono de Jim Courrier, encargado de las entrevistas a pie de pista. Ante esta declaración, Courrier siguió indagando en su amor por la actriz: "¿Qué está pasando? ¿Estás haciendo una oferta? ¿Qué estamos viendo aquí?". A lo que el tenista respondió sin tapujos: "Absolutamente. Sería lindo verla aquí algún día".

El tenista de 24 años se medirá este viernes (no antes de las 4.30 de la madrugada) al ruso Khachanov por un puesto en la final. El ganador de ese encuentro se medirá en la final a uno de los cuatro hombres que todavía deben ganar sus partidos de cuartos y semifinales: Ben Shelton, Tommy Paul (se enfrentan este miércoles no antes de las 4.30), Rublev o Djokovic (se enfrentan este miércoles no antes de las 9.30 horas).