Vuelco en el 'caso Alves': los 15 minutos dentro del baño, lo que dice la joven y las 3 versiones del futbolista... que hoy pueden ser cuatro

Dani Alves, el jugador con más títulos en la historia del fútbol mundial, ha sido protagonista en las últimas horas tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer en la noche del 30 al 31 de diciembre en una discoteca de Barcelona. La jueza, que lo ha enviado a prisión provisional sin fianza, sigue investigando los hechos hasta el día del juicio definitivo.

Dónde y cuándo ocurrieron los hechos

Los hechos sucedieron en la discoteca Sutton de Barcelona, en la madrugada del 30 al 31 de diciembre del 2022. Allí fue donde Dani Alves, presuntamente, habría agredido a una mujer de 23 años de edad.

Según la denuncia de la joven, el futbolista la violó en el baño de un reservado VIP de la discoteca. Tras dicha agresión, fue ella misma quien avisó posteriormente a la seguridad del local y a los responsables, y fue trasladada al Hospital Clinic de Barcelona por los Mossos.

Una vez llegó la Policía al lugar de la agresión, Dani Alves ya no se encontraba en la discoteca. La joven formalizó la denuncia tras declarar ante los Mossos el pasado 2 de enero. En ese momento, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona abrió diligencias para investigar lo sucedido la noche del 30 al 31 de diciembre.

Detención de Dani Alves

El viernes por la mañana, Dani Alves declaró en la comisaría de Policía de Les Corts. Una vez pasadas las 10:00 de la mañana, el ya exjugador del Pumas salió detenido en un coche por los Mossos y lo trasladaron hasta la Ciutat de la Justicia de Barcelona. En ese lugar, el brasileño fue puesto a disposición de la jueza que, tras escuchar ambas versiones de lo sucedido en el lugar de los hechos, lo envió a prisión provisional sin opción de pagar fianza.

Versión de la joven

La declaración de la víctima fue adelantada por el diario El Periódico, el pasado viernes y explica previamente que la joven, junto con dos amigas, fueron invitadas a la zona VIP de la discoteca, las cuales, en primer momento, rechazaron. Ante la insistencia de los amigos de Dani Alves por invitarlas, ellas aceptaron y accedieron a la zona reservada. Dicha invitación fue realizada por los amigos mexicanos del brasileño.

La joven explica que una vez dentro del reservado, 'encuentran a dos hombres y uno de ellos es Dani Alves, al que no conoce de primeras. Desde el minuto uno lo que ve es que tontea mucho con las tres que tiene la mano muy larga. Dani Alves señala una puerta, que ella no sabe dónde conduce, y se muestra muy insistente para que le siga".

Ante la situación, revela en su testimonio que accede a seguirle: "Cuando entra se da cuenta que está en un baño muy pequeño y ella quiere salir, pero cuenta que el futbolista se lo impide y haciendo uso de la violencia, según el relato de la joven, la abofetea y termina violándola: "Alves la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular'', según indicó la denunciante a las autoridades.

Cuando sale, "primero lo hace él", algo que parece que confirman las grabaciones, sale y solo queda una amiga. Ahí es dónde rompe a llorar y cuando la atienden trabajadores de la discoteca. Le hacen pasar "a una sala de al lado, llaman a los Mossos y a una ambulancia".

Dani Alves no está ya en la discoteca. La llevan al Hospital Clinic dónde se recogen las muestras biológicas que deben ser utilizadas ahora en la investigación. Hay lesiones que no son graves pero sí compatibles con un forcejeo y también irían en la línea de sustentar la declaración que ha expresado esta mujer".

Las tres versiones de Alves

El futbolista brasileño ha cambiado hasta en tres ocasiones su versión de los hechos. En primer lugar, dijo a los medios que no conocía a dicha chica y no la había visto nunca. Más tarde, ante la jueza dijo que se cruzó con ella en el baño de la discoteca. Y, para finalizar, ante la acusación de la chica, el exjugador del Barça dijo que hubo sexo consentido por ambas partes y que no lo había contado para proteger a la joven.

Un vídeo que puede ser 'clave' para la sentencia

El futbolista brasileño, tal y como aparece en las cámaras de seguridad de la discoteca, estuvo encerrado unos 15 minutos en el baño de la zona VIP del local. Las grabaciones, que han sido analizadas por los testigos, no hay rastros de ninguna de las versiones realizadas por Dani Alves.

Según el diario el Periódico: ''no hay coincidencias ni con la que envió a la televisión para decir que la joven mentía y que se había encontrado con ella casualmente en el baño de los hechos, ni la que mantuvo en el Juzgado de Instrucción y que tampoco responde a la secuencia de hechos captada por las cámaras".

Futuro incierto para Dani Alves

La jueza instructora que ha juzgado el caso del brasileño ha acordado el ingreso en prisión y sin fianza de Dani Alves. Así, la titular del Juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha aceptado la petición de la Fiscalía y la acusación particular y ha enviado a prisión al futbolista hasta que salga un juicio que decidirá el futuro incierto del carioca.

Xavi, del "me sabe mal por él" al "hay que condenar la ciolencia de género"

La noticia de Alves no ha pasado desapercibida en ningún lugar del mundo. Sobre todo para su amigo y excompañero Xavi Hernández, entrenador del Barça. En la rueda de prensa previa al partido ante el Getafe, el catalán avivó dicha polémica con unas palabras desafortunadas: ''Me sabe mal por él''. Estas declaraciones no fueron acertadas por un Xavi que, tras el partido ante equipo azulón, rectificó y condenó los actos: “No estuve contundente en el tema de Dani Alves, hay que condenar la violencia de género”.

La mujer de Dani Alves, Joana Sanz, ha respaldado en todo momento a su marido subiendo una foto con él en sus redes sociales: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí; yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto''. Además, la modelo pidió un poco de empatía y respeto por la situación que está atravesando: “Pido por favor a los medios que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana. He perdido los únicos dos pilares de mi vida''.

La víctima renuncia a la indemnización

La chica de 23 años de edad ha renunciado a ser indemnizada por el jugador. La víctima, que quiere sólo justicia, tiene derecho a obtener una compensación económica por las lesiones y daños sufridos. Sin embargo, la joven ha decidido renunciar a ello.

Despido de Pumas

"Con relacion a lo acontecido sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Daniel Alves y por el cual se encuentra detenido en España, hemos determinado comunicar lo siguiente: el Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día". Este es el comunicado que dio el Presidente del Pumas, Leopoldo Silva.

🚨🚨🚨DANI ALVES FUERA DE #PUMAS



Breve, conciso y contundente el comunicado del ingeniero Leopoldo Silva.



Dani Alves ha dejado de pertenecer al Club Universidad Nacional. No les tembló la mano.#Pumas pic.twitter.com/4S0abmZO5N — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) January 20, 2023

"Con esta decisión, el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución, sea quien sea, que atenten contra el espíritu universitario y sus valores. El Club Universidad Nacional es una institución que promueve el respeto, el comportamiento íntegro y profesional dentro y fuera de la cancha de sus jugadores y jugadoras, que son un modelo a seguir en la sociedad, en México y en cualquier lugar del mundo", agregó el mandatario. De esta forma, Alves queda desvinculado a todos los efectos del club mexicano.

Cambio de prisión

La Generalitat de Cataluña ha decidido cambiar de prisión a Dani Alves. Según fuentes de la consejería de Justicia, el brasileño será ingresado en el centro penitenciario ''Brians 2'' para 'garantizar la normal convivencia' de todos los presos.

El traslado de Alves no es un trato de favor, como indican desde Justicia: “No se ha hecho nada distinto que lo que se hace con cualquier otro interno”. La prisión donde estará Alves sí dispone de módulos más pequeños y con menos presos –una media de 80 frente a los 200 de Brians 1– y “permite garantizar mejor la seguridad y la convivencia”.

Patronales del ocio quieren presentarse como acusación popular

Por otro lado, la patronal del ocio nocturno de Cataluña Fecasarm y la nacional Spain Nigthlife han presentado recientemente un escrito dirigido a la titular del juzgado de instrucción 15 de Barcelona, para ser aceptadas como acusación popular en la causa, como medida disuasoria y porque sería un delito que afecta a "intereses colectivos".