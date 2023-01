La jornada 4 de la Kings League nos deja sin equipos imbatidos

La Kings League ya no tiene equipos imbatidos y eso ha desatado la locura en la parte alta de la tabla de clasificación dejando un quíntuple empate. Los Saiyans FC de TheGrefg encajaban su primera derrota dejando completamente a rebufo a Ultimate Móstoles, Porcinos FC, 1K FC y Kunisports.

La jornada comenzaba con uno de los duelos en la parte baja y con un Jijantes FC necesitado de victoria. El equipo de los Buyer puso contra las cuerdas a un Jijantes que de lejos hizo su mejor partido de la temporada, pero que por desgracia no les sirvió para inaugurar su casillero de victorias siendo derrotados por un 3-2 y que dejan al equipo de Gerard Romero colistas de la competición junto a PIO FC.

Un Pio FC que también sufrió un duro revés al caer derrotados por un Kunisports muy solvente y liderado por el Kun Agüero que tuvo que marcharse al banquillo por una lesión muscular que le apartó del terreno de juego durante el resto del partido. Cierto es que la mejoría es palpable en el equipo de Rivers, pero sigue sin sumar la tan deseada victoria que se le escapó finalmente en los penaltis. Kunisports aprieta la zona alta de la clasificación y no se descuelga de ese quinteto ganador en busca de la Final Four.

El ecuador de la jornada nos dejaba un interesantísimo 1K contra El Barrio. Primera vez que se cruzaban el equipo de Iker Casillas y Adri Contreras siendo uno de los duelos directos del día. Llegaban empatados a todo y nos dejaron un verdadero partidazo de fútbol demostrando que el circo no es tan circo como dicen. Victoria contundente de El Barrio (5-2) que se instala en mitad de tabla a tan solo un partido de los líderes.

Una de las palizas del día fue protagonizada por el equipo que roba todas las miradas en esta Kings League. Porcinos FC endosó 5 goles a un Rayo de Barcelona totalmente venido a menos y con un Spursito completamente desatado en la cabina de presidentes. Además pudimos disfrutar del primer 2 contra 2 de la temporada gracias a la carta sacada por un David Broncano que dejaba en el aire su posible participación en la liga. El equipo de Ibai Llanos continúa luchando por entrar en la Final Four dejando muy buen sabor de boca en el Cupra Arena.

La sorpresa de la jornada la dio el equipo de Aniquiladores FC, liderados por Juan Guarnizo que estuvo presente en el palco de presidentes y que no se quiso perder una victoria importantísima de su equipo ante el imbatido The Grefg. Saiyans FC no es un rival fácil y así lo demostraron provocando el 1-1 final en el minuto 39 de partido. Finalmente la tanda de penaltis sonrió al equipo de Aniquiladores FC dejando un 3-2 definitivo y la segunda victoria del equipo de Juan Guarnizo de la temporada.

Cerraban la jornada el Ultimate Móstoles y Los Troncos FC con un auténtico show futbolístico y donde tuvimos al primer expulsado de la temporada por parte del equipo de Los Troncos. El equipo de Dj Mario arrasó sobre el terreno de juego con un Pol Lechuga espectacular y logrando meterle una manita al equipo presidido por Perxita. El partido terminaría con un 5-1 final y dejando al Ultimate Móstoles colíderes.

La próxima jornada nos deja un pequeño parón ya que el domingo 29 de enero se celebran los premios Esland organizados por The Grefg en México y la competición se traslada al día 5 de febrero para así no coincidir y darle la máxima expectación a unos premios que no dejarán indiferente a nadie.