Dani Alves, el último nombre en la 'lista negra' de jugadores brasileños con denuncias por agresión sexual

Dani Alves ha sido detenido este viernes en España por una presunta agresión sexual cometida contra una joven, que le denunció, el pasado 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona, y pasará a ingresar en la cárcel (prisión preventiva sin fianza) después de que la jueza encargada del caso aceptase la petición de la Fiscalía y la acusación particular.

De este modo, el exjugador de Sevilla, Barcelona, Juventus y París Saint-Germain (PSG), que actualmente milita en los Pumas del fútbol mexicano y había disputado con Brasil el Mundial de Qatar, está siendo investigado (ya ha prestado declaración), y será juzgado por los cargos que se le atribuyen, y se une a la 'lista negra' de futbolistas brasileños salpicados por denuncias de abusos o violación de mujeres.

En esta 'lista negra' aparecen otros futbolistas brasileños han enfrentado acusaciones similares, algunos además ex compañeros de Alves en la 'Seleçao' y en sus clubes. Estos son algunos de ellos:

1. Neymar. En 2019, una modelo presentó en Sao Paulo una denuncia contra la estrella de la Canarinha, que ya militaba en el PSG por aquel entonces y curiosamente jugaba todavía junto a Dani Alves. En esa denuncia, la mujer le acusaba de haberla violado en un hotel de París, pero Neymar siempre se declaró inocente. Sí que reconoció que mantuvo relaciones sexuales con la mujer, pero siempre consentidas según el jugador.

La querella fue archivada por la Justicia brasileña, a petición de la Fiscalía, que alegó falta de pruebas y algunas contradicciones en la versión de la supuesta víctima, quien incluso fue investigada por falsa denuncia y extorsión. Sin embargo, el atacante del PSG también fue acusado por una empleada de Nike a la que supuestamente intentó obligar a practicarle sexo oral en un hotel de Nueva York en 2016, según desveló el diario estadounidense The Wall Street Journal cinco años después.

Ante el revuelo formado, Nike anunció que ponía fin a su contrato de patrocinio con el deportista porque, según la marca, rechazó cooperar en la investigación interna abierta para esclarecer los hechos, también negados por el delantero. De este modo, Neymar Jr. acumula varios escándalos relacionados con abusos sexuales, pero jamás ha sido condenado en firme por ninguno de ellos.

2. Robinho

El caso de Robson de Souza 'Robinho', exjugador del Real Madrid, Manchester City y AC Milán, es completamente distinto. En esta ocasión, el futbolista sí que fue sentenciado en 2017 a nueve años de prisión por un tribunal italiano por su supuesta participación en una violación colectiva a una joven de origen albanés de 23 años. El suceso ocurrió en 2013 en una discoteca de Milán, aunque Robinho siempre ha asegurado que es inocente y que el sexo fue consentido.

La condena fue confirmada por el Tribunal Supremo de Italia hace un año, aunque el extremo aún no ha ingresado en prisión. El Gobierno italiano solicitó su extradición, pero la Constitución brasileña no permite extraditar a sus ciudadanos nativos. No obstante, las autoridades de ambos países podrían llegar a un acuerdo para el cumplimiento de la pena en Brasil, posibilidad reforzada el miércoles pasado por el actual ministro de Justicia brasileño, Flávio Dino.

3. 'Cuca'

Alexi Stival 'Cuca' es uno de los entrenadores más veteranos y laureados del fútbol brasileño. En su etapa como jugador del Gremio, sin embargo, se vio envuelto en un escándalo por "mantener relaciones sexuales" con una menor de 13 años, junto con otros tres de sus compañeros de equipo.

Los hechos ocurrieron Berna, en 1987. Los futbolistas estuvieron detenidos 30 días y, tras el pago de una fianza, fueron puestos en libertad condicional y volvieron a Brasil. Dos años más tarde, 'Cuca', que siempre negó su participación, fue condenado a 15 meses de prisión. Nunca cumplió la pena, ya prescrita.

4. Brandao

El delantero fue procesado por un presunto delito de violación en 2011, a partir de la denuncia presentada por una joven de 24 años a la que conoció en una discoteca cerca de Marsella, en Francia. El entonces futbolista del Olympique de Marsella, que llegó a ser detenido por el caso, admitió haber mantenido relaciones sexuales con ella en su vehículo, pero negó que forzara a la joven. La Justicia francesa archivó la denuncia un año después ante las contradicciones e incoherencias en el testimonio de la supuesta víctima.

5. Mancini

Alessandro Faiolhe Amantino, más conocido como Mancini, fue condenado en 2011 por un Tribunal de Milán a dos años y ocho meses de prisión por haber violado a una joven que conoció durante una fiesta de su compatriota Ronaldinho.

Según sostuvo entonces la Fiscalía, el exjugador de Inter y Roma se aprovechó del estado de embriaguez de la joven y la obligó a mantener relaciones sexuales varias veces, llegando a provocarle lesiones, en 2010. Mancini negó las acusaciones y aseguró que fue consensuado