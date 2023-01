Así fue el pique entre Pepe Reina y Vinícius... con Ancelotti de por medio y recado del Real Madrid

El Real Madrid consiguió salir de La Cerámica con la victoria bajo el brazo, la primera que consigue en el feudo del Villarreal desde 2017. Un sufrido triunfo culminado en los minutos finales, cuando se vivieron momentos de muchísima tensión en el enfrentamiento entre Pepe Reina y Vinícius Jr.

El conjunto blanco acababa de anotar el que sería el gol de la victoria -un remate de Dani Ceballos desde el borde del área en el minuto 87- y el Submarino amarillo se preparaba sacar cuando el colegiado, Gil Manzano, se dirigió hacia los banquillos.

La repetición mostró al exguardameta de 'La Roja' discutiendo acaloradamente con el '20' madridista mientras el brasileño evitaba responder y sólo le concedía un gesto: pulgares arriba y risa al devolver su atención al verde.

Tuvo que intervenir Quique Setién, técnico amarillo, para calmar a su futbolista, advertido por el árbitro tras la acción. El entrenador tomó por los brazos al cancerbero, poniéndose entre Vinícius y él, y le llevó hasta su asiento en el banquillo.

➡️Así han captado las cámaras de @rtve la secuencia completa del enfado de Pepe Reina con el banquillo del Real Madrid y Vinicius #LaCopaRTVE #CopaDelRey



📺Lo estamos viendo todo en #EstudioEstadio: https://t.co/wZ8ffXbIv5 pic.twitter.com/JAv8RgZh0w — RTVE Deportes (@deportes_rtve) January 19, 2023

Reina también tuvo un intercambio de palabras con Carlo Ancelotti, al que se quejó de la actitud del exfutbolista del Flamengo. "No ha pasado nada, él estaba un poco molesto con Vinicius y le he dicho que calma y tranquilidad", explicó después en rueda de prensa el italiano. "Lo que he visto es que a Vinícius le han dado muchas patadas, como siempre", sentenció el técnico.

La polémica, además, terminó trasladándose a las redes sociales, pues la cuenta oficial del Real Madrid publicó un mensaje que parece ser un recado para el portero del Villarreal. "¡Camarero! Una de remontada, por favor", escribió, utilizando el típico cántico del exguardameta del Nápoles en las celebraciones de la selección española.