Los jugadores la temen: solo quedan dos supervivientes a la 'maldición Netflix' que recae sobre el Open de Australia

El Melbourne Park acoge estos días una de las ediciones más emocionantes del Open de Australia. Durante las primeras rondas no han dejado de saltar las sorpresas, grandes nombres que se han despedido del certamen a las primeras de cambio, entre ellos el grupo de afectados por la 'maldición Netflix'. El fenómeno es real, muchos de los protagonistas de la nueva serie documental Break Point producida por la plataforma ya están eliminados, y el rumor ya ha llegado a los que todavía se mantienen con opciones.

El tenis necesitaba un impulso, y la industria del deporte rey de raqueta se puso manos a la obra con la elaboración de un producto audiovisual que mostrara al mundo las entrañas de los grandes torneos. Este enero, Netflix estrenó la serie documental Break Point, un contenido exclusivo de cinco capítulos que se ha transformado en una pesadilla para los tenistas protagonistas.

De los diez deportistas de élite en los que se enfocan las cámaras, solo dos siguen vivos en el Open de Australia, pero ya temen las consecuencias de haber aparecido en la producción de la gran plataforma de contenidos. Las evidencias de esta 'maldición' son evidentes: Kyrgios, Tomljanovic y Paula Badosa no pudieron ni saltar a la pista, cayeron lesionados antes, y Berrettini, Ons Jabeur, Fritz, Kokkinakkis y Casper Ruud fueron sorprendidos en los primeros días del certamen por rivales, a priori, muy inferiores.

El fenómeno ha llegado a los oídos de los tenistas, como fue el caso de Taylor Fritz, que incluso se atrevió a 'desafiar' al maleficio en rueda de prensa: "Me he dado cuenta de que [los protagonistas] perdían, pero no sabía que era un tema (...) no voy a perder mi partido de primera ronda porque estoy en una producción de Netflix", comentó. Las consecuencias fueron letales, el campeón de Indian Wells cayó eliminado en su siguiente partido de segunda ronda ante Alexei Popyrin en cinco sets.

Por el momento solo Sakkari y Auger-Aliassime han alcanzado la tercera ronda, aunque con mucho sufrimiento. Ambos son favoritos en sus siguientes partidos, la griega se medirá a Zhu Lin, el canadiense a Cerundolo, pero la maldición Netflix amenaza a con cortar su escalada en el cuadro.