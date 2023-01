Adidas tiene sus chándales al 50% (¡o más!) para que renovar tu ropa deportiva sea más fácil

Los chándales son un must de fondo de armario, tanto para practicar deporte como para según qué situaciones del día a día como ir a comprar, a pasear al perro o para viajar cómodo en un trayecto largo, en resumen, todo el mundo tiene o necesita un chándal en su armario. Pero, si quieres que realmente esta prenda sea de calidad y cómoda, no es tan fácil encontrar famosas marcas como Adidas o Nike al mejor precio, ¿o sí? Si todavía no has renovado tu ropa deportiva en lo que llevamos de año, toma nota porque puedes hacerte con prendas de calidad de una marca como Adidas al mejor precio ¡gracias a sus rebajas!

Recuerda que Adidas Originals no está estancado en ropa de gimnasio, sino que sus chándales vuelven a arrasar en la moda urbana y mucha gente viste sus pantalones o sudaderas sin necesidad de practicar deporte. Por tanto, las tres rayas blancas y la flor de Adidas es sinónimo de comodidad, calidad y moda. Seguro que este modelo de pantalón que combina las tres rayas originales con la moda cargo, que ha regresado esta temporada para arrasar como en los 90, te encanta. Además, lo mejor es que se encuentra rebajado un 50%.

¡Con un 50% de descuento! Adidas

Si lo que buscas es un chándal completo de dos piezas también tienes modelos en la página de Adidas muy rebajados. Este modelo de color carbón con las tres líneas en color azul, de dos piezas y con chaqueta de cremallera te encantará. Además de su descuentazo de 50 euros es uno de los favoritos de la página, así que no dejes pasar esta oportunidad si lo que buscas es un chándal entero.

¡De 100 a 50 euros! Adidas

Sin embargo, si lo que buscas es combinar tú los pantalones que más te gusten con tus sudaderas favoritas, aprovecha las ofertas de Adidas para renovar tu fondo de armario y tener más opciones. Por ejemplo, en invierno los pantalones de chándal finos nos pueden jugar una mala pasada si nos los ponemos para andar una tarde de aire y frío, por eso, los modelos más gorditos y calentitos son los que más se venden. Como estos de felpa suave y mucha caída, que son muy cómodos y calentitos (¡y tienen más de 27 euros de descuento!).

¡Con casi 30 euros de descuento! Adidas

Por último, no podríamos cerrar esta lista desde 20deCompras sin la mítica sudadera negra de Adidas, con el símbolo Original y las tres rayas blancas que combina con casi la totalidad de pantalones de la marca (¡o de otras!). Recuerda que vuelven a estar de moda y combinan muy bien también fuera del gimnasio, hasta con pantalones vaqueros. En resumen, atrévete a revolucionar tu rutina diaria con esta sudadera de la colección Adidas Adicolor, que se inspira en el icónico diseño Mirabeau de los años 80.

Diseño de los años 80. Adidas

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Adidas y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.