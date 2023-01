Las lágrimas de Mery Perelló al ver a Nadal lesionarse ante McDonald en el Open de Australia

Mery Perelló fue una de las personas que más sufrió este miércoles en la Rod Laver Arena, viendo caer a Rafa Nadal, su marido, eliminado del Open de Australia ante Mackenzie McDonald y terminando el partido muy mermado por una nueva lesión.

El momento en el que el tenista español se resintió de problemas en la cadera así lo atestigua, pues la manacorí rompió a llorar cuando el campeón en Melbourne en la pasada edición abandonó la pista para ser atendido por los fisios en los vestuarios.

Consciente del calvario por el que ha pasado Nadal con las lesiones en los últimos años, Perelló no pudo contener las lágrimas en la grada al verle sufrir de nuevo sobre la pista, casi sin poder correr y con recursos limitados para evitar hacerse más daño.

Rafa Nadal, eliminado del Open de Australia tras sufrir una nueva lesión Rafa Nadal, eliminado del Open de Australia tras sufrir una nueva lesión

El palo también ha sido muy duro para el balear, que en la rueda de prensa posterior al encuentro confesó que "no puedo decir que no esté destruido mentalmente" y recordó que "a veces uno se cansa de tantas lesiones", pero "toca aceptarlo".

"Espero que no sea nada grave ni que me saque de las pistas mucho tiempo, porque sería complicado pasar otra vez por el trabajo y el tiempo necesarios para la recuperación", deseó también el tenista, que señaló que "no quería retirarme" y por eso siguió en la pista: "Lo que intentaba era jugar sin agravar la lesión".