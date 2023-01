Rafa Nadal se harta de las lesiones: ''Estoy cansado, triste y decepcionado"

Rafael Nadal atendió a los medios tras su derrota ante McDonald en la segunda ronda del Open de Australia. El español, que había sufrido una nueva lesión durante dicho encuentro, intentó por todos los medios acabar el partido y competir a un Mackenzie que estaba jugando mejor que el balear hasta el momento.

Rafa expresó su frustración en rueda de prensa y sentenció que se debía a un problema en la cadera: ''Es verdad que tengo unos problemillas en la cadera desde hace años, lógicos por todo el tiempo que llevo jugando. No soy muy negativo en cuanto a las lesiones''.

Las imagen de ver a Nadal 'casi' andando por la pista confirmó la preocupación que se vio en los juegos a posteriori a la lesión: ''Es verdad que las últimas imágenes estaban un pelín peor, pero no estaba limitado para jugar. Había notado algunas molestias estos días, pero no imaginaba nada como esto, porque al final no es un problema que haya privado de jugar en el pasado. No sé si el problema es articular, o del cartílago, o del músculo que se ha roto. Tendré que esperar a la resonancia y ver qué es lo que ha sucedido ahí”.

No obstante, el balear ha reconocido que está harto de padecer lesiones: ''Nunca me he quejado en mi vida, pero el vaso se va llenando y llega un momento donde el agua puede salir fuera. Los últimos tres Grand Slams no he podido terminarlos en condiciones, por dos roturas de abdominal y un problema en la cadera. Puedo venir aquí con buena cara y aceptarlo, que lo hago, pero uno no tiene que engañarse a sí mismo y hacer un discurso optimista cuando no lo es”.

Cuerda para rato

Aún así, Rafa aclaró que no piensa rendirse y tirar la toalla: “Estoy cansado, triste y decepcionado. Quiero seguir jugando al tenis, no dar un paso atrás. Aunque mis sensaciones son malas en estos momentos. Necesitaba pasar días en el circuito y estas tres semanas han sido positivas, porque he podido recuperar muchas cosas, a nivel de movilidad, de competitividad, y espero no estar otra vez mucho tiempo fuera, porque así es muy difícil coger la forma. Uno necesita jugar y si continuamente tienes parones, se hace realmente difícil, aún más con una edad avanzada”.