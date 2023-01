Piqué y Agüero 'rajan' de los árbitros: "Aquí no pasa como en LaLiga, que pitan todas las jugadas grises a favor del Madrid"

La King's League de Gerard Piqué está dando mucho que hablar en todos los sentidos, pero la polémica se está generando por norma en la tertulia 'After Kings' que se retransmite en Twitch y protagonizan los presidentes de los equipos que participan en el torneo. Si no se habla de la canción de Shakira y Bizarrap contra el ex barcelonista, siempre hay formas de seguir en boca de todo el mundo.

En esta ocasión, Piqué ha vuelto por sus fueros y ha atacado al estamento arbitral español con la inestimable colaboración del 'Kun' Agüero, y ha vuelto a 'rajar' del Real Madrid como en sus mejores tiempos. "Aquí no pasa como en LaLiga, que las jugadas grises las pitan todas a favor del Madrid. En Pamplona se pusieron en mi boca unas palabras que nunca dije. Diré quien las dijo cuando acabe la temporada".

Además del obvio ataque al conjunto merengue, sobre el que ya dijo en su día que "en el palco del Bernabéu se manejan los hilos del país", Piqué ha hecho referencia a su expulsión en El Sadar, el mismo escenario donde Robert Lewandowski también se fue a la calle por un codazo y por sus gestos hacia Gil Manzano.

Sin embargo, ha desmentido las palabras que constan en el acta del colegiado de aquel encuentro, y que le costaron irse a la caseta sin poder disputar su último partido como profesional: "¡Es una puta vergüenza, me cago en tu puta madre!". Además, ha dejado caer que fue otro jugador quién insultó al trencilla, y que lo revelará a final de temporada. Otro movimiento de marketing maestro.

No contentos con la 'rajada' de Piqué, el argentino 'Kun' Agüero también se unió a la fiesta, centrando sus quejas en una figura polémica del arbitraje español: Mateu Lahoz. “No me puedo creer que Mateu Lahoz siga dirigiendo”, expresó con sorpresa el ex futbolista argentino, que 'sufrió' el arbitraje del colegiado valenciano en los cuartos de final del Mundial de Qatar entre Argentina y Países Bajos. Piqué estuvo de acuerdo con él, y añadió: "Lo que le gusta a ese árbitro ser el protagonista...".

La final de la King's League... ¿en el Spotify Camp Nou?

Más allá de la polémica arbitral y de la rivalidad exacerbada contra el Real Madrid, Piqué ha querido aprovechar para soltar otra 'bomba': "Tengo que avanzaros varias cosas. No os diré nada en concreto, pero mañana tengo una reunión muy importante para ver dónde vamos a jugar las finales de marzo".

"Tengo una reunión y te diría 'ven', es decir, guárdate el fin de semana del 25 y 26 de marzo, porque puede que juguemos en un sitio que te resultará familiar" añadió después al misterio, mirando directamente a Gerard Romero, seguidor culé. Al propio Agüero, además, le dejó caer que se trataba de un lugar del que guarda buen recuerdo y que, por si fuese poco, cabrían todas las aficiones de todos los equipos de la Kings League.

"Está el tema caliente", comentó Piqué para dejar la sorpresa en el aire, abriendo las puertas a la posibilidad de hacerlo de verdad en un estadio como el Camp Nou, que tantos años ha sido su casa. "Mañana tengo confirmación, porque hablo con la persona" sentenció el catalán, que podría incluso haberse reunido ya con su amigo y ex presidente Joan Laporta para dejarlo todo atado. Sin duda, sería un bombazo.