Entrevista

Diego García Carrera (Madrid, 1996), laureado marchador español, no se pone límites. Tras la conquista de dos medallas en los Europeos (2018 y 2022) y el diploma olímpico en su debut en unos Juegos (Tokio 2020), apunta a todo en 2023, un año en el que sueña con quitarse la 'espinita' de la medalla en el Mundial de Hungría y con sellar su clasificación para París 2024.

El atleta madrileño confesó estas metas, sus sueños, sus miedos y analizó el futuro del atletismo español en la redacción de 20 Minutos, donde también deleitó a los presentes demostrando sus habilidades en su segunda pasión, la música. Al ritmo de la banda sonora de 'Carros de Fuego' entonada con su trombón, García Carrera se abre paso hacia su "consagración en el plano internacional".

¿Qué tal está? ¿Qué tal se encuentra en este momento de la temporada?Bien, la verdad que estoy contento porque ahora mismo estoy pudiendo entrenar, hacer lo que me gusta. Las cosas van en según lo establecido y eso hay que saber valorarlo también, aunque sea rutina. Todo va como me gustaría que fuera a nivel deportivo en este momento del año y a nivel personal, también.

¿Cómo es un día de preparación de Diego García Carrera?Me levanto no muy pronto, afortunadamente (risas), y sobre las 10:30 voy al centro alto Rendimiento de Madrid. Allí hago unos ejercicios de fuerza durante una media hora para prevención de lesiones y después voy a entrenar a la Casa de Campo, donde hago entre 14 y 20 kilómetros. Luego tengo otro entrenamiento por la tarde, los días en los que doblo sesión, o voy al fisio o con la psicóloga.



Además, los lunes también tengo ensayo de trombón con la 'Big Band', que empezó hace poco, pero que me gusta mucho porque en ella a la gente le da igual que sea deportista y porque es un reto más. Pase lo que pase antes se me olvida en ese rato, solo me centro en eso, porque la música necesita concentración al cien por cien.

¿Cómo se planifica un Mundial como el de Hungría 2023?Con la manera que tiene mi entrenador de preparar el trabajo no nos enteramos de en qué fase del entrenamiento estamos. Él nos pide que vayamos a entrenar, a hacer exactamente lo que diga cada día, partido a partido, y tú lo haces y punto. A nivel mental casi que lo agradezco, porque él es el entrenador, yo confío en la planificación al cien por cien.



Luego también hacemos algunos parones pequeños después de que se consigan los resultados de los objetivos importantes: Campeonato de España (febrero o marzo), luego Copa de Europa (mayo) y el Mundial... hacemos esas divisiones que más o menos son de cinco meses ahora, luego un par de meses seguidos, y los últimos dos o tres meses del año a tope.



Destacaba en unas declaraciones que el hecho de no haber hecho una gran marca en un Mundial es una 'espinita' clavada en su palmarés... ¿Añade eso presión a la próxima cita mundialista?No, te da motivación. Es verdad que si analizas mis competiciones, el 80% rindo bien, es un buen porcentaje, pero por lo que sea en los Mundiales a los que he ido, no. Mi debut fue en Pekín, era muy pequeño, bastante inexperto... luego en el Doha no conseguimos adaptarnos a esas condiciones inhumanas, y el de Estados Unidos sin excusas, tuve un día de esos malos. En el circuito mundial casi siempre estoy en podio, a los Juegos Olímpicos he ido una vez y logré el diploma, en los Europeos dos medallas... me apetece estar a la altura también en un Campeonato del Mundo.



¿Sirve el Mundial para calibrar de cara a los Juegos?

Es muy importante, pues salvo que haya alguna lesión, la gente que lo haga bien en el Mundial va a ser candidata a hacerlo en los Juegos Olímpicos, porque es lo más parecido que vamos a tener. Los Juegos tienen un halo de magia alrededor, cuando fui a Tokio entendí que el resto de competiciones están por debajo, y todo el mundo en año olímpico da el 'do de pecho', tanto para clasificarse como a la hora de competir allí.



Las condiciones en los Juegos de Tokio fueron realmente duras, ¿son Hungría y París carreras más sencillas en ese sentido?Sí, va a ser más relajado. Nos han puesto unos horarios tanto para el Mundial como para los Juegos Olímpicos que a mí me tienen el corazón dividido, porque son horribles para el público, nos toca a las 7:30 y 8.30 de la mañana y a esa hora nadie está despierto por gusto. Pero lo bueno es que es muy difícil que haga un calor horrible, y eso nos beneficia a los atletas para que se pueda hacer una competición con un resultado más justo.



Diego García Carrera. PREVISIONES 20M

No queda nada para unos nuevos Juegos, ¿se hace raro este ciclo olímpico más corto?Es raro, pero me gusta. Como amante de los Juegos Olímpicos es increíble, es algo que me apetece, y como tuvimos que esperar tanto a los anteriores esto lo compensa. Además, a mí me viene bien porque estoy en la edad buena, cuantos más Juegos Olímpicos haya, mejor, si vienen cada dos años, encantado.

¿Contar con la experiencia de Tokio aumenta sus opciones en París?De todo se aprende, cada vez que lo haces mal, que te sale mal un entrenamiento, que te sale mal una competición... Si eres capaz de que ese aprendizaje te sirva y te apliques para el futuro, realmente cuando llevas unos años tienes muchísimas menos posibilidades de meter la pata, vas cerrando puertas para que nada te pueda sorprender y eso es un plus en las carreras.



En un nivel en el que físicamente todos están muy igualados la cabeza es lo que hace la diferencia, ¿no?Pensar que la cabeza hace todo... no estoy tan convencido de que sea solo eso, incluso entre los mejores hay gente que va con más garantías físicas. Pero es verdad que la parte mental hace un montón, hay mucha gente que entrena a mi nivel y no es capaz de competir a mi nivel.



A veces te sorprende que vas con sensación de no poder absolutamente más y de repente pasa algo en la carrera, un estímulo positivo, como cuando los jueces expulsan a uno y pasas a los puestos de medalla, y de pronto se te quita cansancio y vuelves al lío. Por eso trabajamos mucho también el tema psicológico, para eliminar pensamientos negativos. Un ejemplo es que a mí casi siempre me parece bien retirarme o dejar que gane otro en medio de la carrera, pero si lo haces vas a estar acordándote el resto de tu vida y no te va a parecer bien. Mentalmente es muy complicado porque vas literalmente al límite.



Ahora entrena una nueva distancia, pasa de 20 a 35 kilómetros... ¿Cómo está siendo esa adaptación?A mí se me han hecho muy largos los primeros entrenamientos, sobre todo a nivel mental, porque incluso al principio, aunque no estás cansado dices: 'uff, es que me queda tanto...' Lo que hago es intentar no pensarlo e intentar traducirlo a comparaciones que hagan ver que no es tanto tiempo. Dos horas y media se te pasan en casa tumbado en el sillón viendo una película, pues son las mismas dos horas y media en competición.



Siempre hay españoles en primera línea de las grandes pruebas ¿cuál es el éxito del atletismo español?Pues es algo que yo también me pregunto, sobre todo cuando veo países que entran en barrena y están mucho tiempo sin nada. Yo tengo miedo de que eso pueda pasar porque al final la clave del éxito yo creo que es que no se rompa la cadena. Llegaron unos que lo hicieron muy bien con unas técnicas de entrenamiento que enseñaron a los siguientes, y estos siguieron formando los siguientes y a los siguientes y a los siguientes... De momento vamos bien, pero no nos podemos dormir.



Pensar que la cabeza hace todo... no estoy tan convencido de que sea solo eso, incluso entre los mejores hay gente que va con más garantías físicas.

¿Tiene España talento para muchos años?Sí, en España sí, todavía tenemos gente, afortunadamente. Los atletas de mi generación todavía tenemos años por delante, por lo menos para un par de ciclos Olímpicos... más de seis o siete hemos estado cerca de los puestos de Mundiales.



Por detrás también tenemos a gente, el campeón de Europa Sub 23 y el campeón de Europa junior son españoles... Pero hay que seguir sacando gente y a mí me preocupa mucho que a las nuevas generaciones les cuesta mucho asimilar la cultura del esfuerzo. Parece que hablo como un abuelo, pero es que se ve, cada vez mola menos sacrificarse.

fotografo: Bieito Alvarez Atanes [[[PREVISIONES 20M]]] tema: Entrevista Diego García Carrera. Atletismo PREVISIONES 20M

Se siente presionado por ese talento joven, o en cierto modo se siente referente de los que vienen?Siempre hay presión, siempre. Yo creo que sirvo de referencia, igual que yo me he fijado en los que vienen inmediatamente antes que yo, pero luego también sientes la presión y es algo bueno. Al final el éxito de los de los españoles viene por eso, porque aquí, si te duermes, no clasificas para el campeonato internacional, con lo cual los que entran ya van candidatos a medalla.