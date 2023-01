Benzema acalla las dudas sobre su compromiso: "Sé lo que representa el Real Madrid para mí, nunca voy a dejar al club tirado"

Una de las figuras más cuestionadas en los últimos tiempos en el Real Madrid, quién lo diría, ha sido su capitán, Karim Benzema. No desde el propio club, como es lógico, pero parte de la afición madridista estuvo especialmente susceptible con la lesión del '9' francés a poco más de un mes para el Mundial de Qatar. Muchos fans llegaron a pensar que se estaba guardando para llegar a la cita mundialista en perfectas condiciones, pero nada más lejos de la realidad.

En lugar de eso, el artillero galo tampoco pudo aportar sobre el césped en la Copa del Mundo para su país, más allá de los líos extradeportivos con Deschamps y algunos compañeros. Aun así, en la previa de la final de la Supercopa de España, el delantero ha querido reivindicarse y despejar cualquier posible duda sobre su compromiso; algo innecesario después de 14 temporadas en el Real Madrid, pero que vuelve a demostrar precisamente que Benzema vive por y para el blanco.

"Sé lo que representa el Real Madrid para mí, nunca voy a dejar mi club tirado para otras cosas. Estaba lesionado, pero quería jugar todos los partidos", declaró el francés. "He vuelto de la lesión, he hecho un buen trabajo para regresar y tener mi mejor nivel. Estoy muy contento y ojalá que pueda ayudar a mis compañeros. Después del año pasado, que fue muy importante para mí, tuve varias lesiones y necesité tiempo para regresar. Estoy en forma muy buena y me siento muy bien", añadió a continuación.

El delantero del Real Madrid Karim Benzema quiso así despejar todas las dudas sobre su estado físico de los últimos meses, y demostró que jamás dejaría tirado a su equipo y que nunca se ha 'borrado' por motivos egoístas y personales. Lejos de eso, lo que sí hizo fue espolear a los suyos, como buen capitán, para dar el 100% en la final del domingo.

Antes, el delantero galo tampoco quiso hablar de su polémica con el seleccionador francés, Didier Deschamps, durante la Copa del Mundo: "Lo que pasó ya está. Lo más importante es el partido de mañana, estoy listo de cabeza y cuerpo y me focalizo en eso. El resto es pasado, aunque sea complicado", confesó Benzema. Es evidente que aún sigue dolido y molesto con el trato recibido en Francia, pero él mismo se ha encargado de recordar que "ese no es el tema de mañana", solo la final: "No puedo hablar más de Francia y de la Copa del Mundo".

Para reforzar ese compromiso indeleble con el Real Madrid, ha ido un poco más allá y ha desterrado por el momento el tema de su renovación (acaba contrato en verano): "Estoy en el Real Madrid, es otro tema. Disfruto como cualquier jugador. Lo que pasa en el fútbol, no lo sabemos. Yo estoy aquí en Madrid, disfruto de cada entrenamiento y cada partido. Voy año a año, no hablo del tiempo que me voy a quedar en Madrid. Disfruto de cada día en Madrid".

Más allá de los temas más 'morbosos', Karim quiso centrar la atención en el plano puramente deportivo, en el "importante partido" del domingo ante el Barça en la final de la Supercopa de España: "El Barcelona es un gran equipo, pero tenemos que fijarnos en nosotros". Para Benzema, como capitán además, ganar la Supercopa sería especial: "Significa muchas cosas: otro trofeo, otro orgullo, porque el Madrid siempre nos pide ganar y demostrar que estamos aquí. Vamos a tener un partido difícil, pero en nuestra cabeza tenemos que estar listos para ganarlo".

"Estamos bien. El grupo está bien y listo para mañana. Ojalá podamos hacer un buen partido para llevarnos la copa a Madrid", insistió el goleador blanco, que aprovechó la mención al grupo para valorar la reciente visita de Cristiano Ronaldo al entrenamiento del Real Madrid en Riad: "Cristiano está bien aquí, ayer estuvo con nosotros. Ojalá siga marcando goles y haciendo la diferencia".

Los dos inseparables componentes de la mítica 'BBC' junto al recientemente retirado Gareth Bale no tuvieron ocasión de coincidir para saludarse el pasado viernes, pero a Benzema no pareció importarle demasiado: "No necesitamos fotos para decir que somos amigos, Instagram y Twitter son otro mundo. No le vi, pero ojalá le pueda ver mañana y hablar con él". Una amistad forjada a base de éxitos y sufrimiento, como indica el propio jugador, no necesita de demostraciones públicas.