Zverev predice la retirada de Nadal: "Ganará Roland Garros y aprovechará para decir adiós"

El tenista alemán Alexander Zverev es una de las jóvenes estrellas ya consagradas en el circuito internacional a sus 25 años. Ocupa el decimotercer puesto en el ráking ATP, y ha ganado diversos trofeos en su corta trayectoria, aunque se le resistan los 'Grand Slam'. Su voz es una de las más respetadas en el mundo del tenis, lo que otorga más peso a la predicción que se ha atrevido a lanzar a escasos días de que arranque el Abierto de Australia sobre el futuro de Rafa Nadal.

"Rafa Nadal lamentablemente se retirará después de Roland Garros. No quiero que ocurra, pero creo que realizará un gran torneo, muy probablemente lo ganará, y aprovechará para decir adiós" se aventuró a pronosticar el alemán de origen ruso en una entrevista con Eurosport. Nadal, que ha conquistado 22 'Grand Slam', 14 de ellos en Roland Garros, ya venía enfrentando rumores sobre su posible retirada, pero escucharlo de boca de un compañero siempre genera más dudas.

Es cierto que Nadal encara en este Abierto de Australia un reto mayúsculo, que servirá de verdadera prueba de fuego para conocer cuánta cuerda le queda en el circuito profesional. Sus últimos resultados, aunque hayan sido en torneos menores, no auguran nada positivo para el tenista balear, que llega como campeón a la cita de Melbourne. Sin embargo, el propio Nadal ya ha dejado claro que está "en buena forma", y que solo le falta "demostrarlo en los partidos, en los torneos oficiales".

Sobre Nadal, contra quien sufrió una dura lesión de tobillo en Roland Garros el pasado año, el vigente campeón olímpico también mencionó la posibilidad de que Djokovic le acabe alcanzando, incluso superando, a nivel de 'Grand Slam': "Creo que Nadal todavía tiene la oportunidad de ganar Roland Garros, pero Novak es favorito para ganar todos los demás. Aun así, hay chicos que tendrán algo que decir".

Para Zverev, otro de los contendientes a batir del año será, cómo no, el número 1 mundial, Carlos Alcaraz, con potencial para llevarse más de un grande este año: "Tiene nivel para eso, pero también depende de muchos jugadores que no estaban en 2022". Además, el germano aseguró que el murciano podría ser un gran rival para Nadal en París: "Creo que Alcaraz tiene opciones de ganar en tierra".

Para acabar, también hizo un repaso sobre su larga lesión de tobillo, ya superada en el plano físico y psicológico: "No pienso en la lesión todos los días. Pienso más en qué puedo mejorar. ¿Cómo puedo recuperar la forma? ¿Qué me falta por entrenar? No tengo miedo de salir a la pista y volver a lesionarme. Cuando estás relativamente libre de dolor, piensas menos en ello".