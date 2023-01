La Liga sigue... a pesar de la Supercopa

Todos los focos del fútbol español están puestos estos días en Arabia Saudí, donde se disputa la Supercopa de España. Sin embargo, a pesar de que el 'Clásico' de la final tendrá lugar el domingo, en España seguirá habiendo Liga este fin de semana, aunque el día de la final apenas habrá dos partidos.

Por su lado, la jornada 17 viene cargada de grandes partidos, en especial el derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club. Por su parte, los cuatro participantes de la Supercopa deberán recuperar su partido atrasado los días 1 y 2 de febrero.

Celta de Vigo - Villarreal (Viernes, 21.00 horas). El Celta del 'Chacho' Coudet recibe al Villarreal con la urgente necesidad de sumar tres puntos para alejarse del descenso. Su dinámica está siendo buena en 2023 salvo por la eliminación copera, y no pierden en Liga desde antes del Mundial. Aun así, el 'submarino amarillo' de Setién llega enchufado después de doblegar en casa al Real Madrid el pasado fin de semana, y será una amenaza constante para los 'celtarras' en Balaídos.

Valladolid - Rayo Vallecano (Sábado, 14.00 horas). Idéntica situación la del Valladolid a la del Celta, con apenas un punto más, en una situación apurada en la tabla, y con la oportunidad única de sumar tres puntos vitales en el Nuevo José Zorrilla para poner tierra de por medio con la zona baja. Mientras, el Rayo de Iraola tiene también su propia oportunidad, para ganar y asomarse a puestos europeos, y apretar la lucha incluso por la Champions.

Girona - Sevilla (Sábado, 16.15 horas). El Girona recibe en Montilivi a un Sevilla peligroso, herido por la temporada más irregular de sus últimos 20 años, y situado apenas a tres puntos del conjunto local. Aunque los de Michel están cómodamente situados en mitad de tabla, el Sevilla lograría alcanzarles y se meterían en los primeros apuros del años, a falta todavía de más de una vuelta completa. Además, los andaluces llegan espoleados por su anterior victoria ante el Getafe, que les permitió salir de puestos de descenso.

Osasuna - Real Mallorca (Sábado, 18.30). Dos de las revelaciones del torneo se citan en El Sadar para dirimir quién se queda con el privilegio de retar a los más grandes y luchar por una plaza europea. Solo dos puntos separan a los de Arrasate (octavos con 24) de los del 'vasco' Aguirre (décimos con 22), por lo que ambos conjuntos saldrán a darlo todo. Osasuna como local es una fuerza a tener en cuenta, pero si alguien conoce ese estadio y esa afición es Javier Aguirre, lo que promete deparar un duelo de alta intensidad.

Real Sociedad - Athletic Club (Sábado, 21.00 horas). El derbi vasco es la joya de la corona en esta jornada incompleta, y no es para menos. Teniendo en cuenta los últimos precedentes entre ambos, la calidad de sus plantillas, la pericia de sus técnicos (Imanol y Valverde), y la posición de ambos equipos en la tabla, estamos ante un señor partidazo con muchísimo en juego. El conjunto local contará con esa ventaja extra, y con la tranquilidad y motivación que otorga ir tercero en Liga y poder pelear, este año sí en serio, una plaza Champions.

Getafe - Espanyol (Domingo, 14.00 horas). El Getafe cayó cruelmente ante el Sevilla la jornada anterior, y buscará resarcirse en el Coliseum Alfonso Pérez ante su afición. Deberá tener cuidado, eso sí, con un Espanyol que lleva más de cinco jornadas sin conocer la victoria, y necesita desesperadamente salir de la penúltima posición. El que gane, habrá ganado poco, pero el que pierda volverá a hundirse en la tabla.

Almería - Atlético de Madrid (Domingo, 16.45 horas). Otro duelo entre equipos necesitados, aunque por motivos distintos. Los locales apenas superan el descenso por dos puntos y buscarán una victoria que les de un poco de aire, para lo que contarán con la inestimable ayuda de su público. Los del 'Cholo', ya sin Joao Félix, tendrán que estar más unidos que nunca para ganar y no desengancharse de la pelea por la Liga y los puestos de Liga de Campeones.

Cádiz - Elche (Lunes, 21.00 horas). Encuentro que cierra la jornada, y que puede terminar de hundir a un Elche que no conoce aún la victoria en Liga esta temporada. El Nuevo Mirandilla hará su parte para sacar al Cádiz del descenso, y sobre todo para condenar a un rival directo al 'farolillo rojo', del que no parece que vayan a poder salir los ilicitanos si no suman de tres en los próximos partidos.