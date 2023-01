José Mourinho y su negativa para dirigir a la Selección de Portugal: ''Me dijeron que era la única opción y dije 'no', soy feliz en Roma''

José Mourinho sigue estando a la orden del día en el panorama del fútbol mundial. El portugués siempre está en el foco de la noticia y uno de los últimos motivos ha sido la tentación que le ha ofrecido la federación lusa para dirigir a Portugal como seleccionador nacional. Además, la selección de Brasil, un tiempo atrás, también estuvo tanteando la situación de José al frente de la Roma para un posible traspaso a la 'canarinha'. Su respuesta ha sido 'no' en ambos casos.

Después de que su equipo asegurase estar en la próxima ronda de la Coppa Italia tras ganar al Genoa, Mourinho recalcó parte de las charlas que mantuvo con Fernando Soares (presidente de la federación portuguesa de fútbol) para ser el sustituto de un Fernando Santos sustituido tras la eliminación, en cuartos de final, del Mundial de Qatar.

"Quiero dar las gracias al presidente de la federación portuguesa: me dijo que yo no era la primera opción, sino la única, y que haría todo lo posible por traerme a casa y eso me llenó de orgullo, pero me negué porque soy feliz aquí, en Roma”, desveló el portugués.

No obstante, tras la negativa de José Mourinho para hacerse cargo de la 'seleçao', Portugal ha llegado a un acuerdo con Roberto Martínez para que se hiciese cargo de la selección nacional. El español, que dejó Bélgica tras la cita mundialista, ya se ha reunido con los pilares fundamentales de su equipo, entre ellos Cristiano Ronaldo, para hablar del futuro inmediato de una Portugal que quiere retomar el vuelo con una nueva ilusión.