Estos son los emparejamientos en la primera ronda del Abierto de Australia: Nadal-Draper, Djokovic-Carballes, Badosa-McNally...

La diosa fortuna en el sorteo del Abierto de Australia no ha estado del lado de Rafael Nadal. Con la baja confirmada de un Carlos Alcaraz lesionado por problemas musculares, el objetivo número uno era, por todos los medios, evitar un posible enfrentamiento entre Rafa y Novak Djokovic antes de una posible final. Se consiguió, pero el español no debe estar contento con el hipotético camino que le ha tocado para llegar a conquistar su 23º Grand Slam.

Nadal arrancará su defensa del título ante el británico Jack Draper. El vigente campeón del torneo australiano (venció al ruso Medvedev en la final de la anterior edición) no tendría un camino muy apetecible para repetir corona en Australia, pero el potencial de Rafa va más allá de lo que diga cualquier hipótesis.

Men on a mission 💪



Who is your tip for the #AO2023 men’s singles title? 🏆 pic.twitter.com/abQPGTINrp — #AusOpen (@AustralianOpen) January 12, 2023

Estos serían los posibles rivales del balear: Draper (1R); Nakashima/Mcdonald (R2); Nishioka (R3); Khachanov/Tiafoe (octavos); Medvedev (cuartos); Tsisipas (semifinal) y Djokovic (final).

Tras no llegar en la mejor forma posible al Abierto de Australia (dos derrotas en el inicio de esta temporada), Rafa tendrá que superar siete escalones de gran envergadura para llegar a esa ansiada final.

Por el otro lado del cuadro, Novak Djokovic tendrá un camino más 'apetecible' con un par de piedras en el camino: Carballés (R1); Qualy (R2); Dimitrov/Carreño (R3); Kyrgios (cuartos); Zverev/Ruud (semifinal) Nadal/Medvedev (final).

El serbio, que se retiró en el último entrenamiento por problemas físicos, quiere volver al Abierto de Australia por todo lo alto (después de su deportación del año pasado) y se vio reflejado en Adelaida, dónde fue campeón. El choque en cuartos ante Kyrgios (en cuartos) medirá el nivel de exigencia de un Novak que quiere demostrar que es el Rey de Australia.

En el cuadro femenino, Badosa y Muguruza también tendrán un camino duro si quieren lograr su primer Open australiano. En el caso de Paula, sus rivales serían las siguientes: McNally (R1); Rakhimova / Baindl (R2); Ostapenko (R3); Gauff / Zheng (octavos de final); Swiatek (cuartos de final); Sakkari (semis) y Jabeur (final)

Garbiñe Muguruza, que lleva más de cuatro meses sin ganar un partido oficial, anhela comenzar de la mejor forma uno de los dos 'Grand Slam' que le faltan en su palmarés (logró Roland Garros y Wimbledon). Su camino será el siguiente: Bye (R1); Rybakina (R2); Gauff (octavos); Swiatek (cuartos de final); Badosa (semis); Kontaveit (final).

Para finalizar, a los ya mencionados Nadal, Garbiñe, Carballes y Muguruza, España estará representado en el Abierto australiano por 9 tenistas más (un total de 13). Estos son sus emparejamientos en primera ronda:

Jaume Munar vs Qualy; Bernabé Zapata vs Karen Khachanov; Pedro Martínez vs Hubert Hurkacz; Albert Ramos vs Maxime Cressy; Pablo Carreño vs Pedro Cachí; Roberto Bautista vs Joao Sousa; Davidovich vs Bublik; Nuria Párrizas vs Beatriz Haddad-Maia.