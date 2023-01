Ancelotti, sobre su quinto elegido para los penaltis: "Mejor que no haya tirado"

El Real Madrid ya está en la final de la Supercopa de España, esperando a su rival, que se conocerá este jueves cuando suene el pitido final en el Betis-FC Barcelona, y a ella ha llegado sufriendo mucho, jugándoselo todo desde los '11' metros. Thibaut Courtois, que ha revelado su secreto para las tandas de penaltis, se vistió de héroe para guiar a los blancos a un paso de la gloria y al campeón de LaLiga no le hizo falta lanzar la quinta pena máxima, que le hubiera tocado a Vinícius Jr.

Así lo desveló Carlo Ancelotti en la rueda de prensa posterior al partido, donde analizó la actuación de sus futbolistas y actualizó el estado de Eduardo Camavinga y Lucas Vázquez, ambos con problemas físicos durante el duelo. "El equipo no está a tope", reconoció, "pero el equipo ha cumplido", puso también en valor. "Por momentos, no jugando muy bien, pero cumpliendo", insistió.

"Un partido sufrido y complicado, pero no hay partidos fáciles a este nivel", asumió el italiano, que apuntó a un "error bastante evidente" en el gol valencianista como el principal problema de su equipo, y señaló que "nos hemos encontrado un rival que ha defendido bien y lo hemos manejado bastante bien".

Respecto a las lesiones del francés y el español, y el estado de Eder Militao, que se marchó sustituido en el minuto 75: "Camavinga ha tenido un golpe en la rodilla, Lucas creo que tiene un esguince de tobillo y Militao ha sufrido un mareo", explicó sobre sus futbolistas, sin poder confirmar si estarán disponibles para jugar la final de este próximo domingo.

Para los penaltis, que "no los entrenamos mucho", confesó un día antes, Ancelotti aseguró que "la clave es que he puesto a los tres con más experiencia, los tres más fríos", y bromeó al desvelar que "el último era Vinicius, mejor que no haya tirado".