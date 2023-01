Betis vs Barça: aroma de gran partido con un billete para la final de la Supercopa en juego

Betis y Barça buscan este jueves la otra plaza de finalista en la Supercopa de España en un duelo que promete fútbol ofensivo por la apuesta de sus dos entrenadores, Manuel Pellegrini y Xavi Hernández, y con dos equipos con la moral alta tras los resultados del pasado fin de semana que les hacen estar en zona Champions – los verdiblancos– y líderes – los culés–.

Vive el Barcelona una temporada de vaivenes, alternando momentos de buen juego y optimismo con sonoros batacazos. Eliminado ya de la Champions, en la Liga se puso las pilas y pese al tropiezo en el derbi ante el Espanyol, su importante victoria ante el Atlético de Madrid del pasado domingo le ha dado tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

Necesita Xavi resultados, pero sobre todo títulos que consoliden su proyecto. No lleva todavía ninguno el técnico de Tarrasa desde que llegó al banquillo azulgrana, y esta Supercopa es una buena oportunidad para estrenarse. "Tengo una ilusión tremenda por ganar títulos, los jugadores también, llevamos ya un tiempecito sin ganar y ya nos tocaría", afirmó el entrenador del conjunto blaugrana.

Para ello, el Barça confía en mantener su fiabilidad defensiva de esta temporada –es, con diferencia, el equipo menos goleado en la Liga con solo seis tantos en contra– y el regreso de Robert Lewandowski es una garantía de gol en un equipo que en ocasiones adolece de él.

La gran duda está, más que en los nombres, en el esquema por el que apostará Xavi, que podría repetir –como ante el Atlético– con Pedri como falso extremo para reforzar el centro del campo, formado en ese caso por Busquets, De Jong y Gavi. Si no es así, el neerlandés se caería del once, con Ferran Torres, Ansu Fati y Raphinha optando por un puesto en el ataque para acompañar a Dembélé y al intocable Lewandowski.

También llega el Betis en un buen momento, cuarto clasificado en la Liga y continuando su aventura en la Europa League. Tras el ‘alegrón’ de ganar la Copa, el proyecto de Pellegrini busca un título más esta semana en Arabia Saudí.

"Tenemos una mecánica de juego que no vamos a cambiar en función del rival y no vamos a salir solo a buscar el empate. El equipo va a salir a ganar, a buscar al Barcelona en su campo", avisó el técnico chileno, que dejó claro que su equipo no va a especular.

Ya sin Álex Moreno, cuyo fichaje por el AstonVilla se hizo ayer oficial, le toca el turno a un exazulgrana como Juan Miranda en el lateral zurdo. El resto del equipo parece claro, con un ataque plagado de talento: Fekir, Canales, Luis Henrique y Borja Iglesias amenazan a la defensa más sólida de la Liga.