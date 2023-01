Xavi defiende la Supercopa en Oriente Medio: "Arabia Saudí tiene cosas que mejorar, pero también como nosotros en España"

Xavi Hernández se encuentra cómodo en Arabia Saudí, el escenario que acogerá de nuevo la Supercopa de España, y que ha defendido en la rueda de prensa de este miércoles, previa al duelo del Barça ante el Betis. El que fuera entrenador del Al-Saad y embajador de Qatar no ha dudado en defender el formato actual, que ha recibido numerosas críticas por el hecho de trasladar la histórica competición a Oriente Medio y por la manera en que la Federación Española cerró este cambio junto a Kosmos, empresa de Gerard Piqué.

El exfutbolista ha sido claro en su posición al respecto: "Somos profesionales de este deporte, hay un negocio de fondo por el que venimos aquí y por el bien del fútbol español venimos", una postura que luego ha justificado con argumentos muy similares a los presentados recurrentemente por el presidente de la federación. "Tengo buena relación con Rubiales. Hay clubes que son capaces de salir de problemas por el dinero", ha razonado.

Xavi también ha querido comparar este caso con el de Qatar, país vecino en el que residió y del que fue embajador: "También ha habido críticas por Qatar y no es para tanto. Arabia Saudí tiene cosas que mejorar, pero también como nosotros en España", ha sentenciado.

Durante la misma rueda de prensa, ha vuelto a reiterar su opinión positiva sobre la disputa de la competición en ese país, y su deseo de lograr el título: "Es un honor estar aquí. Vinimos mucho con el Al-Sadd. Quiero estar en la final, me da igual el rival. Que pase el mejor. Nosotros queremos hacer nuestro papel. No me importa el rival".