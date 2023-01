El momento en el que Carlos Sainz decide dar la vuelta en el helicóptero que lo trasladaba al hospital tras su accidente en el Dakar

Carlos Sainz ha detallado, a la perfección, cómo ha sido el accidente que ha provocado su abandono del Dakar 2023 en la novena etapa. El español, según Soy Motor, explicó que el helicóptero tuvo que aterrizar debido al piloto y, justo en ese preciso momento, Carlos intentó volver de vuelta a la etapa. Ha sido una de las grandes anécdotas que ha dejado una nueva edición de esta carrera y que se recordará durante bastante tiempo.

Todo comenzó con un 'aterrizaje de morro' del español tras atravesar una duna. La confianza de Carlos en atravesar esa duna fue lo que provocó, por inercia, que el coche acabara volcado sobre la arena del desierto. Un accidente que, afortunadamente, no fue a más, según recalcó Sainz. El madrileño, que tenía fuertes dolores torácicos, se montó en el helicóptero para ser trasladado al hospital de Riad. Posteriormente, a los 18 minutos, el piloto español, según ASO, pidió volver al lugar del accidente para tratar de continuar con la etapa. Nadie daba crédito de lo que estaba pasando. Del propio abandono confirmado por Sainz, pasábamos a una posible vuelta al Dakar del madrileño.

No obstante, Carlos Sainz y Lucas Cruz no podrían continuar por los daños ocasionados en su Audi RS Q e-tron. El español explicó como fue el accidente y su posterior capítulo en la lucha por volver a la carrera: "Es el típico accidente en las dunas. Había un agujero realmente grande. Si hubiese estado dos metros más a la izquierda o tres kilómetros/hora más lento, era suficiente para pasar la duna, pero desafortunadamente parece que este año no ha funcionado nada para nosotros".

El piloto madrileño también explicó los dolores y el por qué era trasladado al hospital de Riad: "Tenía bastante dolor y el médico estaba ahí. Esperó a ver cómo evolucionaba y no estaba muy contento de que yo me quedase. Presionó y dijo que era su responsabilidad que fuese al hospital. Yo quería seguir, pero dijo que no y que fuésemos al hospital".

Una vez subidos al helicóptero dirección Yeda, según ASO iba a Riad, después de diez minutos tuvieron que parar la trayectoria para poner las coordenadas del hospital y, ahí, fue el momento donde Carlos intentó volver a la etapa: ''Cuando estábamos en tierra, le dije al doctor ‘lo siento, pero tengo que volver e intentar continuar, esperaré al camión e intentaré continuar mañana’.

Sainz volvió al lugar del accidente e intentaron reparar el coche junto a los mecánicos, pero el daño en el coche era tan grande que fue imposible seguir en esta edición del Dakar.

Además, el tres veces campeón del Dakar tenía dolores en el cuello y en la espalda, los cuales se resintieron tras el fuerte impacto en la Etapa 6: "Siento un poco de dolor en la espalda y el cuello. Segundo aterrizaje duro en pocos días y fue un impacto bastante grande''.

Por último, Sainz no ha querido dejar pasar la oportunidad para mostrar su decepción por el resultado: "Estoy decepcionado, pero he estado el tiempo suficiente en el automovilismo como para digerir y analizar algo así. Estoy seguro de que éste es un gran equipo y espero que tengamos la oportunidad de pelear otra vez en el futuro".