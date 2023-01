Cinco españoles en Arabia para ver la Supercopa: "No hay por donde cogerlo"

El fútbol no entiende de fronteras y, para algunos, la distancia no importa si recorrerla implica ver en directo al equipo de sus amores. Prueba de ello es la Supercopa de España, que se jugará en Arabia Saudí, adonde han viajado nuestros cinco protagonistas para estar al lado de su equipo en la primera 'gran' cita de la temporada: Carlos Baldó (Presidente honorario de la peña del Real Madrid en Arabia 'Blancos KSA'); 'Capi' (Presidente de la peña bética 'Carmobetis') y Manolo Guerrero (integrante de la peña bética de Ronda); Miguel Ángel Pérez (fundados y tesorero de la peña valencianista 'Patà I Avant) y José Manuel Rodríguez (socio del Barça).

Un sinfín de kilómetros recorridos con escalas en varios aeropuertos de Europa no han podido parar la pasión de 'Capi' por ver a su Betis disputar, por primera vez, la nueva edición de la Supercopa: ''Ha sido muy agotador, con muchas escalas. Salimos desde Sevilla y hemos parado en Barcelona, Roma y, finalmente, Riad". Pero no todos han tenido que hacer esta odisea de viaje, es el caso de Carlos, residente en Arabia, y un 'privilegiado' que va a experimentar las tres primeras ediciones de la Supercopa en país arábico: ''Viví el primero en Jeddah 2020 y fue una fiesta maravillosa. Toda la gente estaba volcada. La segunda vez, en Riad, no fue lo mismo por el Coronavirus. Este año espero volver a repetir el ambiente del primer año".

La afición bética viajando a Riad. 20 minutos.

No sólo hay horas en la mochila del viajero desplazado a Riad, también hay mucho sacrificio económico. ''Mi plan ha sido una hucha de 2 euros desde que ganamos la Copa'', decía 'Capi'. Miguel Ángel aprovechó un viaje de trabajo para animar a los suyos en Arabia: ''Ir a la última final de Copa en Sevilla costaba casi lo mismo si ibas en autobús'', o Manolo Guerrero, que tras un calentón mientras veía al Betis en Finlandia, se sumó a la aventura de la Supercopa: ''Todo esto merecerá la pena si mi Betis levanta el título''.

La peña del Real Madrid en Arabia. 20 minutos.

Los protagonistas no quisieron perder la oportunidad de dar su punto de vista sobre la decisión de Rubiales en llevarse la Supercopa a Arabia. Manolo, 'Capi' y Miguel Ángel coinciden en su punto de vista: ''No hay por donde cogerlo''; ''Es una pena para nuestra afición que no va poder disfrutar de esta Supercopa''. Pero, como todo en la vida, hay división de opiniones: ''El dinero es el que manda y si podemos conseguir que el club siga creciendo con este dinero, bienvenido sea'', decía José Manuel. Carlos, encantado: "No me lo creía cuando lo oí por primera vez. Los árabes hacen todo lo posible para que la afición española se sienta como en casa".

Manuel Guerrero y Fekir, en el hotel de Riad. 20 minutos.

Donde sí coinciden todos los protagonistas es que puede ocurrir cualquier cosa en esta Supercopa. Béticos y valencianistas llegaron (antes de la disptuta de las semifinales) cargados de ilusión en su primera participación en Arabia: ''A ilusión estoy seguro de que no nos va a ganar ningún rival. Quiero una final Betis-Valencia para estropearle el invento a los poderosos que quieren un Clásico", sentenció Manolo. Miguel Ángel también quiere una reedición de la última final de Copa: ''Queremos una bonita revancha. A los ches nos gusta soñar''. Por otro lado, José lo tiene claro: ''Ganaremos 3-0 al Valencia en la final''. O Carlos, que es el único que quiere un Clásico para el encuentro que decante el torneo: ''El partido que todo el mundo quiere es un Madrid-Barça. Veo a los blancos muy fuertes".

La afición madridista de Riad. 20 minutos.

Con el anhelo de poder levantar la Supercopa el próximo domingo, los protagonistas se quedarán en Riad hasta la semana que viene, excepto Miguel Ángel, en quedarse ''varios días más si el Valencia consigue el pase a la final". La tercera edición de la Supercopa dictará sentencia.