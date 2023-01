Karim Benzema busca redirigir su futuro en la Supercopa de España

El inicio de temporada de Karim Benzema no está siendo como esperaba el francés. Tras un año perfecto que terminó con el colofón del Balón de Oro, el delantero del Real Madrid ha estado envuelto en lesiones y polémicas en este inicio de curso. El galo, en la campaña pasada, sólo se había perdido nueve partidos por los diez que ha estado fuera en el inicio de la 2022/23. Un dato significativo que preocupa al club blanco.

La temporada comenzó con el Mundial en el horizonte y un temor relevante en los futbolistas que participarían en la máxima competición continental. Y es que estos no querían arriesgar por miedo a no estar con sus selecciones en la cita mundialista. Además, en el caso de Benzema, las lesiones durante el primer trayecto de la campaña no ayudaron. Hasta nueve partidos se ha perdido el galo por molestias musculares en lo que llevamos de Liga (Mallorca, Atleti, Getafe, Sevilla, Girona, Rayo, Cádiz y, en Champions, los dos duelos ante el Leipzig). Es decir, en el primer tercio de este curso, Karim se ha perdido más partidos que en toda la temporada pasada, donde no pudo ser partícipe en seis de ellos por lesión.

No obstante y a pesar de la poca actividad, el '9' madridista fue convocado por Deschamps para ir a la cita mundialista de Qatar. El problema viene cuando en la concentración se vuelve a lesionar. El entrenador galo no quiere esperar a un Benzema que estaría listo para los octavos de final y lo lleva de vuelta a su lugar de residencia. Esto no sentó nada bien al delantero blanco y, pocos días después de finalizar el Mundial, anunció que se retiraría de la Selección Francesa.

No obstante, la polémica en Francia seguiría viva y muchos protagonistas de importante peso en el panorama francés opinaron sobre la polémica Benzema-Deschamps. Es el caso de Le Graet (Presidente de la Federación Francesa de Fútbol), donde se posicionó a favor del míster galo: "si hubiera estado Benzema, no habríamos marcado tantos goles", resaltó el máximo mandatario del fútbol francés.

Sin embargo, tras el reinicio de la Liga un mes y medio después, Karim ha vuelto de la mejor forma posible: tres goles en dos partidos (dos frente al Valladolid y uno en la derrota ante el Villarreal). Con 35 años, el galo quiere seguir aumentando sus registros con el Real Madrid y mejorar los números de esta campaña, donde, actualmente, solo cuenta con 14 partidos jugados (de los 24 que ha jugado su equipo), nueve goles y una asistencia en los 1.134 minutos que ha jugado esta temporada.

En el Paseo de la Castellana esperan recuperar al Benzema que deslumbró la campaña pasada con unos números excelsos: 44 goles y 15 asistencias en 46 partidos oficiales, siendo clave para conquistar la Champions en París, el título de Liga, y ambas Supercopas (de Europa y España). Además, con su gran protagonismo dentro del césped, consiguió el sueño que había perseguido toda su vida, el Balón de Oro. En una temporada donde acaba contrato (junto a Nacho, Ceballos, Kroos, Modric, Asensio y Mariano), Karim Benzema quiere ganarse una última ampliación de contrato para poder retirarse en el club donde, prácticamente, lo ha ganado todo.