Las claves de la brecha entre Zidane y la Federación francesa: Deschamps, Le Graët, Benzema...

Zinedine Zidane está más lejos que nunca de dirigir a la selección francesa. Nadie se habría atrevido a decirlo antes del Mundial de Qatar, pues el galo parecía destinado a sentarse en el banquillo de 'Les Bleus' como el sucesor perfecto de Didier Deschamps. Sin embargo, iniciado el 2023, en su relación con la Federación Francesa de Fútbol (FFF) parece haber una brecha cada vez más abierta, en especial tras las polémicas declaraciones de su presidente, Noël Le Graët, acerca de su futuro en el combinado nacional.

El origen

El origen del distanciamiento data desde la Copa del Mundo. Mientras más exitoso era el avance del combinado nacional en la cita mundialista, más lejos estaba Zizou de tomar sus riendas tras su conclusión. Así, victoria a victoria, se fueron haciendo cada vez más fuertes los rumores de la renovación del actual técnico y de una posible clausula en su contrato que le permitía prolongar unilateralmente su servicio al frente del conjunto galo.

La final del Mundial terminó de evidenciar que algo estaba pasando. El exentrenador del Real Madrid, invitado de lujo al encuentro en el que su selección tenía opciones de bordar la tercera estrella en su camiseta, decidió declinar la invitación para viajar a Doha. También lo hizo Karim Benzema, su gran amigo, envuelto en su propia cruzada con Deschamps.

Ruptura Benzema-Deschamps

Precisamente en esa ruptura entre el delantero del Real Madrid y el técnico francés, precipitada por su rápida marcha de la concentración de Francia en Qatar, podría residir otra de las razones del descontento de Zidane con la FFF.

El '9' se lesionó pocos días antes de que 'Les Bleus' debutasen en el torneo y abandonó el campo base de madrugada, sin despedirse de sus compañeros, tras el diagnóstico de los médicos. A su llegada a Madrid, los rumores de que sus problemas físicos no eran tan graves como había estimado el cuerpo médico francés levantaron ampollas.

Se habló incluso de un posible regreso de Benzema con el conjunto francés si se recuperaba por completo, pues seguía formando parte de la lista de convocados de Deschamps, que se encargó de salir al paso para negar que fuese a volver a llamar al ariete.

Al respecto, Zidane no dijo ni una palabra públicamente, pero su estrecha relación con el atacante y la imagen publicada por Karim -el momento en el que la leyenda le entregaba su Balón de Oro- al conocerse que el marsellés también había rechazado asistir a la final, hacen pensar que el técnico siempre se ha posicionado de su lado.

Con el fin del Mundial, también llegó el fin del '9' vistiendo la elástica francesa. Así lo anunció él mismo en sus redes sociales con un escueto mensaje: "¡Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se acaba", escribió, y todo parece indicar que su adiós llega antes de tiempo debido a la continuidad de Deschamps y la no llegada de su gran valedor.

La renovación de Deschamps

Francia terminó su aventura en Qatar teniendo que conformarse con un subcampeonato, aunque la derrota ante Argentina no ha impedido que la FFF haya vuelto a depositar su confianza en su actual seleccionador hasta la próxima Copa del Mundo (2026), dejando a Zidane, que había esperado pacientemente al combinado nacional, en la estacada.

El francés se ha mantenido al margen durante todo este tiempo, evitando pronunciarse sobre su posible futuro al frente de la selección francesa a pesar de haber rechazado grandes ofertas de importantes clubes europeos -la última, la del París Saint-Germain-. Y así ha seguido después del comunicado oficial que anunciaba la renovación de Deschamps.

Los comentarios de Le Graët

Quien no ha guardado silencio al respecto ha sido el presidente de la Federación francesa, Noël Le Graët, que este domingo concedió una entrevista a RMC Sport en la que dejó unos polémicos comentarios sobre el 'lío' en el banquillo de Francia.

"Ni siquiera le habría cogido el teléfono", respondió al ser preguntado sobre qué hubiera pasado si Zidane le hubiese llamado para postularse como nuevo seleccionador, puesto que "nunca nos planteamos separarnos de Didier", ni hubo encuentro alguno con el exentrenador madridista. "Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección", comentó.

Además, el dirigente también habló sobre la posibilidad de que, ocupado el puesto en 'Les Bleus', Zizou probase suerte dirigiendo a Brasil. "Me importa un bledo", reconoció, y añadió que el galo "hace lo que quiere, no es asunto mío".

El presidente, de igual forma, ha tenido unas desafortunadas palabras sobre Karim Benzema en la misma entrevista. "La plantilla funcionó muy bien. Si Karim hubiera estado allí, no hubiéramos tenido a Giroud y quizás no hubiéramos marcado tantos goles", puso en duda el dirigente sobre la presencia del delantero en la concentración.

"No me importa lo que diga su entorno. Benzema retomó los entrenamientos cuando acabó el Mundial, no antes", señaló sobre la controvertida lesión que obligó al '9' a renunciar a participar en la Copa del Mundo.

Sus declaraciones, cargadas de indiferencia sobre la figura del legendario '10' francés y llenas de dardos hacia el Balón de Oro, contrastan con las que hizo en 2020, cuando confirmó que Zizou su primera opción tras la marcha de Deschamps, y dejan clara la división interna en la selección francesa.