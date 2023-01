Le Graet también carga contra Benzema: ''Si Karim hubiera estado allí, no habríamos marcado tantos goles"

Noël Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, además de cargar en contra de Zidane tras sus polémicas declaraciones sobre un futuro con Zinedine al cargo de la selección francesa, no ha querido olvidarse de Karim Benzema y ha avivado la polémica entorno a la controvertida salida del jugador madridista de la concentración francesa días antes de comenzar el Mundial de Qatar: "No me importa lo que diga su entorno. Benzema retomó los entrenamientos cuando acabó el Mundial, no antes", ha apuntado el mandatario.

Le Graët, que no ha mantenido una buena relación con Benzema en estos últimos años, habló sobre este asunto con RMC: "Admiro la carrera de Benzema, lamentablemente se lesionó y lo lamento".

Sin embargo, "no me importa lo que diga la gente", señaló sobre su ausencia, porque "la plantilla funcionó muy bien". Además, puso en duda la actuación de 'Les Bleus' en la Copa del Mundo de haber seguido el delantero madridista: "Si Karim hubiera estado allí, no hubiéramos tenido a Giroud y quizás no hubiéramos marcado tantos goles", sentenció Le Graet.

Benzema, que sufrió una lesión en un entrenamiento poco antes de que arrancase la Copa del Mundo, tuvo que dejar la concentración en Qatar tras la decisión de Deschamps de no esperar al '9' blanco después de que los doctores de la selección francesa estimasen que su tiempo de recuperación le impediría llegar a la cita mundialista.

Los rumores sobre un posible regreso del atacante a Qatar durante las fases eliminatorias al encarar la fase final de su recuperación antes de lo esperado enturbiaron el ambiente en la selección francesa y molestaron a su técnico, que en varias ocasiones tuvo que salir al paso para negar que el actual Balón de Oro fuese a participar en el Mundial.

Una vez concluida la final ante Argentina, el capitán del Real Madrid anunció su retirada del combinado nacional galo. "¡Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se acaba", escribió a través de sus redes sociales para despedirse de la elástica de 'Les Bleus'.