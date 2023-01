El Real Madrid presentó ante el Villarreal un once sin españoles... ¡por primera vez en su historia!

En su derrota por 2-1 ante el Villarreal en La Cerámica, el Real Madrid volvió a escribir una nueva página de su historia propia, y no precisamente por la derrota. Por primera vez desde su fundación en 1902, el Real Madrid presentó en partido oficial una alineación en la que los once hombres eran extranjeros. Ningún español por primera vez en la Historia en un once inicial del conjunto merengue.

Ese once titular estuvo compuesto por tres franceses (Tchouaméni, Mendy y Benzema), dos brasileños (Vini y Militao), dos alemanes (Rüdiger y Kroos), un croata (Modric), un belga (Courtois), un austriaco (Alaba) y un uruguayo (Valverde), aglutinando hasta siete nacionalidades diferentes, pero dejando fuera la española. Muchos de ellos ya cuentan con la doble nacionalidad, pero es un detalle que no cuenta a la hora de analizar el equipo que presentó Carlo Ancelotti.

Lo particular del caso es que esta situación ya se había dado, pero una vez empezado el partido y para finalizarlo. En Liga de Campeones, el equipo blanco acabó su partido ante el Sheriff sin jugadores seleccionables por España, en un encuentro donde solo Lucas Vázquez, que sí ha acabado el partido hoy, fue titular nacido en nuestro país.

Por eso, este 7 de enero de 2023 pasará a la historia del Madrid. Hasta el encuentro de La Cerámica, había disputado 4.435 partidos a lo largo de su historia y nunca había presentado un equipo sin españoles.