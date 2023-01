Ancelotti, sobre posibles llegadas en invierno: "Bellingham es un gran medio, pero prefiero los míos"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha abordado las posibles llegadas y salidas del conjunto blanco en el mercado invernal tras los rumores sobre el posible fichaje de Jude Bellingham, al que considera "un gran medio", de cara a la próxima temporada, y el probable adiós de varios jugadores que acaban contrato a final de esta campaña antes de tiempo. "Nadie ha entrado en mi despacho" para pedirle consejo sobre su futuro.

Así se ha expresado el italiano en la rueda de prensa previa al encuentro liguero ante el Villarreal, en la que ha recalcado la profesionalidad de su plantilla: "Nadie se ha quejado porque no juega, todos están concentrados en el trabajo".

Ancelotti no se plantea, de momento, el aterrizaje de ningún refuerzo y, aunque ha reconocido que el futbolista del Borussia Dortmund "ha demostrado ser un gran medio, como otros", ha dicho recordando a Enzo Fernández, "pero yo me quedo con mis medios, que los tenemos muy buenos, sobre todo los jóvenes: Tchouaméni, Camavinga, Valverde...".

El técnico madridista también ha subrayado que "para mí Rodrygo es titular, porque cada partido es importante", ya sea empezando de inicio o desde el banquillo. En este sentido, ha reconocido que en el Madrid "no hay titulares", aunque ha matizado que "hay pocos" que lo sean, como es el caso de Vinícius y Benzema.

"Lo importante para nosotros es que Rodrygo puede jugar en cualquier posición al frente, que siempre marca la diferencia, porque su calidad es tan grande que no importa en que posición juega. No es especialista en una posición, si no en el fútbol de ataque", ha explicado sobre el brasileño.

Respecto al encuentro ante el Villarreal, Ancelotti ha señalado que será "complicado, pero llegamos bien y tenemos confianza de hacer un buen partido". "Mañana jugará un equipo fresco, los que no jugaron contra Cacereño", ha avanzado.

El Submarino Amarillo "ha cambiado poco" con la llegada de Quique Setién, "al que le gusta el fútbol ofensivo pero con buen posicionamiento", ha considerado, y ha explicado que "tienen una identidad muy clara, juegan bien al fútbol". Por eso, cree que será "un partido entretenido" en el que "querremos hacerlo de la mejor manera". "Sacaré a los mejores", ha asegurado.