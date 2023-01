Djokovic no jugará en Indian Wells y Miami por la ampliación de la pauta completa de la vacuna en los Estados Unidos

Novak Djokovic vuelve a ser el foco protagonista en el mundo tenístico. Tras la prohibición de los Estados Unidos de entrar en el país sin estar con la pauta completa de coronavirus (debido al nuevo brote que azota China), el serbio no estará, con casi total seguridad, en los Masters 1.000 de Miami e Indian Wells.

Después de su victoria en Adelaida (Australia) ante el francés Quentin Halys, Novak reconoció que no puede hacer nada por cambiar la situación: "Bueno, si es oficial, que así sea. ¿Qué puedo hacer? Nada, eso es todo. Ya conocéis mi actitud, es lo que hay, si no puedo ir, no puedo".

Con esta noticia, los viejos fantasmas vuelven a un Djokovic que jamás olvidará su reportación del país australiano durante los días previos al Abierto de Australia del año pasado: “No puedes olvidar esos eventos, es una de esas cosas que te quedan grabadas. Se queda contigo por el resto de tu vida". A pesar de que no le gustaron las formas de como trataron a su persona, el exnúmero 1 del mundo deja de lado la polémica para volver a un lugar que lo ha hecho realmente feliz: "volver a Australia habla de lo que siento por este país y de cómo me siento jugando aquí”. Cabe recordar, que Novak es el tenista con más títulos del Open de Australia a lo largo de la historia (9).

A diferencia de Australia, donde el de Belgrado ya puede competir un año después de su deportación por no estar vacunado, Estados Unidos sigue teniendo como requisito de entrada la vacunación completa contra la COVID-19, el cual se ha ampliado para los ciudadanos extranjeros hasta el 10 de abril. Por lo tanto, no podrá entrar al país sin vacunarse y lo que le llevará a perderse los dos primeros Masters 1.000 programados para el mes de marzo y que ya se perdió el año pasado, además del US Open, por el mismo motivo.