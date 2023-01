Al-Attiyah carga contra el Dakar: "Gracias por matar la carrera tan pronto"

El actual campeón del Dakar, Nasser Al-Attiyah, ha sido muy duro con la organización del rally por permitir que Audi aumente la potencia máxima permitida a partir de la quinta etapa.

"¡Qué sorpresa darle a nuestro principal rival 11 caballos de potencia más! Gracias por matar la carrera tan pronto", fue la reacción del piloto qatarí en las redes sociales a la publicación de la dirección del Dakar en la que se anunciaba esta decisión que beneficia a la marca alemana.

"Tras el análisis de datos de los vehículos inscritos en las categorías T1.U y T1+ en las tres primeras etapas del Rally Dakar 2023, el Comité W2RC ha decidido, de conformidad con el Artículo V1 13.3 de las regulaciones, aumentar la potencia máxima de los coches T1.U", fue la decisión criticada por Al-Attiyah, piloto de Toyota.

La decisión beneficia a Carlos Sainz, piloto de Audi, que ha aplaudido esta medida y ha asegurado sentirse "contento" por su aplicación. El piloto madrileño se había quejado de la penalización de peso de 100 kilos que se impuso a los coches de energía renovable en la presente edición.

"Tienen todos los datos para medir lo que acelera un coche y otro, y me imagino que si nos dan 8kW, que son 11 caballos, entonces habrán visto que nos falta algo. Siempre he dicho que no quiero llevar más potencia, lo que quiero es que todos los coches sean iguales, en potencia y peso", ha añadido el piloto español.

Pero Al-Attiyah también ha recibido críticas de compañeros por su ataque contra la organización. "Todos los equipos principales, incluido Toyota, acordaron aceptar las decisiones de la FIA. Si ha sido a favor de otros, Audi también lo habría aceptado. Antes de escribir comentarios como este, Nasser, deberías hablar con los directores de tu equipo Toyota porque todos acordamos aceptar las reglas sin polémica", publicó Sven Quandt, director General de Q-Motorsport, colaborador de Audi