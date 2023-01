La cumbre del Manaslu, la octava montaña más alta del mundo (8.163 m) situada en la parte del Himalaya de la zona centroccidental de Nepal, es el objetivo del montañero español Álex Txikon, quien ya ha llegado al campamento2 y descansa antes de emprender el siguiente ascenso.

"Hasta que no estemos más arriba no podremos comprobar la situación de la ruta, pero no podemos desaprovechar esta oportunidad. Llegar hasta al C2 ha sido muy duro debido al viento y a todo el material que traíamos", destaca Txikon en declaraciones difundidas por su equipo de apoyo.

Las previsiones que maneja el alpinista apuntan a que el viento "amainará" -soplará en torno a los 15-55 kms/hora- y el cielo estará "totalmente despejado" después de unas jornadas con un fuerte viento y un frío intensísimo con temperaturas de hasta 63 grados bajo cero.

"Estamos con muy buenas sensaciones, motivados y con muchas ganas de seguir ascendiendo. Sabemos que será duro, pero a esto hemos venido. Es lo que nos gusta y estamos preparados. Tenemos una buena estrategia. Pelearemos contra las adversidades, sin parar. Hay que intentarlo, siempre con cabeza, pero con la firme idea de conseguirlo", recalca Txikon