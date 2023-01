Salir del fútbol profesional, bajar dos categorías y pasar de Primera División a la Primera RFEF (tercera categoría del fútbol español) es difícil de explicar, pero se puede llegar a entender. Así es Lucas Pérez (34 años). ‘O neno’ regresa a su ciudad y al Deportivo de La Coruña para cumplir un sueño. Así lo comunicó el propio delantero horas después de marcar su tercer gol, esta temporada, en Liga con el Cádiz, y el que permitió a los gaditanos salvar un punto ante el Almería. Fue su último acto de servicio en el conjunto andaluz, el de un jugador comprometido al máximo en el campo.

El gesto de Lucas Pérez, que pagó dinero para volver al equipo de sus amores, fue agradecido por miles de deportivistas que acudieron, este martes pasado, a darle la bienvenida de vuelta a casa en Riazor. El exjugador del Cádiz, en su presentación en rueda de prensa, sentenció: 'Yo no soy estrella, soy el mismo de Monelos -el barrio en el que nació en A Coruña-".

Lucas solo ''quería ser feliz'' y consiguió la felicidad máxima cuando escuchó que la afición deportivista, en su presentación, coreaba su nombre al unísono. Además, sonó uno de los cánticos más representativos en Riazor: ''nos van a ver volver", haciendo referencia a que volverán a la máxima categoría del fútbol español.

A ilusión e as bágoas dun neno ao volver a casa coa familia. Isto é o #Dépor, isto é o #Deportivismo, sentimento de Primeira 💙 #ONosoCompromiso pic.twitter.com/2FARcLqYFn — RC Deportivo (@RCDeportivo) January 3, 2023

Lucas también añadió que espera que ''la gente se contagie de ilusión. Este no es el equipo de Lucas, es de la ciudad, de niños, de abuelos y toda la ilusión que está generando vaya al campo. No vengo a salvar a nadie, vengo a tratar de ayudar. No porque venga yo o Messi no vamos a ascender".

El delantero español pidió tranquilidad, pero fue imposible. La afición acudió en masa para recibir a uno de los suyos tras la jornada de puertas abiertas en el estadio. Unos 7.000 espectadores se dieron cita llenando el anillo inferior de tribuna y parte de la grada superior. "En el vestuario, mientras me vestía de corto, escuchaba el ruido de la gente" y, cuando saltó al césped, lo comprobaría con sus propios ojos. El '7' estaba de vuelta.

Tras cerrar su etapa con el Cádiz en Primera División, Lucas Pérez debutará, con el Deportivo, el próximo domingo ante el Unionistas de Salamanca en Riazor, escenario en el que este martes pasado parecía día de partido más.