Atlético de Madrid y Barcelona buscarán el pase a la siguiente ronda de Copa del Rey frente a Oviedo e Intercity

El Atlético de Madrid y el Barcelona, que se enfrentarán este domingo (21:00H) en LaLiga, buscarán este miércoles el pase a los octavos de final de la Copa del Rey. Oviedo (Liga SmartBank) e Intercity (Primera RFEF), respectivamente, serán los rivales de Atlético y el conjunto blaugrana. También jugará el Sevilla (19:00H), que se enfrentará al Linares, y la Real Sociedad (19:00H), que hará lo mismo frente al Logroñés.

El Atlético de Madrid viajará al Carlos Tartiere (20:00H) para verse las caras contra un viejo conocido, el Real Oviedo. Es el segundo partido copero del equipo de Simeone tras conseguir la victoria ante el Arenteiro (1-3). El conjunto colchonero no podrá contar con Joao Félix (lesionado ante el Elche) y Savic, que se cayó de la convocatoria a última hora. No será nada fácil esta eliminatoria para un Atlético que no gana esta competición desde que lo hiciese en el Bernabéu (2012) ante el Real Madrid (1-2).

Por otro lado, el Oviedo, que se ha plantado en los dieciseisavos de final de Copa tras dejar fuera al Granada (1-0) y la Gimnástica de Torrelavega (2-3), quiere dar 'guerra' a un rival y hacerle un partido 'largo', aunque su técnico, Álvaro Cervera, ya ha avisado en la previa que le preocupa más el campeonato doméstico.

Vuelve el 'Rey de Copas'

El José Rico Pérez será el escenario (21.00 horas) del estreno del Barcelona en el campeonato del KO, que después de estar exento de participar en las rondas anteriores debido a su participación en la Supercopa de España, comenzará su andadura ante el CF Intercity frente al que espera recuperarse del traspié ante el Espanyol (1-1).

El equipo de Xavi Hernández quiere un pase a octavos con autoridad y sin sustos ante un rival de la parte baja de su grupo de la Primera RFEF para llegar más animado a la visita del fin de semana al Metropolitano. Las bajas de Lewandoski y Pedri, serán las únicas ausencias de peso que tendrá el Barça. Habrá rotaciones y se prevé que jugadores como Araujo y Depay serán titulares esta noche. También tendrá su oportunidad Pablo Torre.

🥳 𝗛𝗼𝘆 𝗮𝗹𝗰𝗮𝗻𝘇𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗮𝘀 2⃣3⃣0️⃣0️⃣0️⃣ 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮𝘀 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀.



🤯 ¡¡¡𝐄𝐥 𝐦𝐢𝐞́𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐡𝐚𝐲 𝐅𝐈𝐄𝐒𝐓𝐀!!! 🎉



🤩 Nos vemos todos en la #CopaDelRey. pic.twitter.com/fLy176pOc2 — 𝗖𝗙 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗖𝗜𝗧𝗬 (@CFIntercity) January 2, 2023

El Intercity, que dejó fuera en la anterior ronda al Mirandés de LaLiga SmartBank, tratará de dar la campanada y dejar fuera del campeonato copero al equipo con más trofeos en dicha competición (31). Más de 23.000 personas estarán presentes en un partido histórico de un Intercity que tiene mucho que ganar y poco que perder.

El resto de la jornada se completará con los siguientes partidos:

A las 19:00H:

-Linares Deportivo v Sevilla FC

-Logroñés v Real Sociedad

-Pontevedra v Mallorca

A las 21:00H:

- Alavés v Valladolid