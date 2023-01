El Barça inscribe a Iñaki Peña como jugador del primer equipo 

El Barcelona ha inscrito como jugador del primer equipo al guardameta canterano Iñaki Peña, lo que permitirá a su entrenador, Xavi Hernández, utilizarle este miércoles en Copa del Rey si así lo estima oportuno. El de Alicante podría participar de este modo en el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Intercity en el José Rico Pérez de su ciudad natal.

De no haber sido inscrito como jugador de la primera plantilla azulgrana, ya que aún tenía ficha del segundo equipo a pesar de ejercer como suplente de Ter Stegen de pleno derecho esta campaña, no habría podido entrar en los planes de Xavi para el encuentro copero. La Copa del Rey no contempla la participación en sus partidos de jugadores con ficha del filial que superen los 23 años de edad, como notificó esta misma mañana la RFEF al club catalán.

El club de la ciudad condal informó de que el portero de la cantera, nacido hace 23 años precisamente en la capital alicantina y que llegó al Barcelona en edad infantil, pasará a lucir el dorsal '13' que había quedado vacante desde la salida del brasileño Neto.

Iñaki Peña, que fue cedido hasta final de campaña al Galatasaray turco el pasado año por estas fechas, sí que forma parte del primer equipo esta temporada junto al alemán Marc Andre Ter Stegen y de hecho ya tuvo la ocasión de debutar en el partido de la Liga de Campeones en el feudo del Viktoria Plzen, por lo que este nuevo dorsal y estatus le 'pertenecía' de pleno derecho como segundo portero.