Festival de cambios en el Madrid para su estreno copero ante un Cacereño motivado: ''No venimos a echarnos fotos"

El Real Madrid se estrena, este martes 3 de enero (21:00H), en Copa del Rey. Empieza una etapa de escalada donde los de Ancelotti tendrán un apretado calendario en este inicio de 2023: partidos de Liga, Supercopa, Copa del Rey y Mundial de clubes. El Cacereño, con nada que perder y mucho que ganar, se enfrentará, por primera vez en su historia, al equipo Ancelotti, el cual acabó el año ganando en Pucela con dos goles (0-2) del Balón de Oro, Karim Benzema.

El Real Madrid completará la convocatoria con seis futbolistas del Castilla, ya que ocho de sus titulares (Benzema, Modric, Vinicius, Kroos, Mendy, Courtois, Alaba y Carvajal) no estarán presentes -por descanso- en un Estadio Príncipe Felipe que no podrá disfrutar de las mayores estrellas blancas sobre el terreno de juego.

Por otro lado, el Cacereño, que no disputa un partido oficial desde la gesta en Copa ante el Girona (2-1), se desplazó hasta Nepal para jugar dos partidos ante la selección nacional del país asiático (consiguiendo la victoria en ambos encuentros) y, así, coger ritmo para enfrentarse, según Julio Cobos (entrenador del Cacereño), ''al mejor equipo del mundo''. El técnico del equipo extremeño también sentenció: "No vamos a regalar el partido o simplemente a hacernos fotos. Queremos competir el partido y disfrutarlo, pues no todos los días te enfrentas al Real Madrid”.

El Real Madrid empieza su particular 'Tourmalet' de partidos en Extremadura dónde, precisamente, viajarán en autobús para su inicio del campeonato copero. El resto de la jornada copera de este martes 3 de enero la completarán:

A las 19:00h

Espanyol - Celta de Vigo

La Nucía-Valencia

Cartagena - Villareal

A las 21:00h

Levante-Getafe

Ceuta-Elche

Sporting de Gijón - Rayo Vallecano