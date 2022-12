Los trabajadores de Barça TV harán huelga por sus "sueldos precarios"

Los trabajadores de Barça TV, la televisión del conjunto azulgrana, harán huelga durante el derbi barcelonés de este sábado en el Spotify Camp Nou ante el Espanyol para quejarse de lo que consideran unos "sueldos precarios" después de que TBSC Barcelona Producciones, la filial de Telefónica que produce el canal, no haya accedido a sus peticiones.

El comité de empresa expone que tienen los sueldos congelados desde 2015 (cuando Telefónica se hizo cargo de la producción), hecho que provoca que en algunos casos el sueldo base mensual no llegue a los 1.000 euros. Además, explican que no se están respetando sus tiempos de descanso y que no se están cumpliendo los pactos con las horas extraordinarias, entre otros aspectos.

El parón de los trabajadores de Barça TV de este sábado se producirá entre las 12.45h y las 16.45h, lo que comportará que no hagan la cobertura del partido de Liga entre el Barcelona y el Espanyol que empezará a las 14:00h. Durante ese tiempo, se concentrarán en el acceso 14 del Spotify Camp Nou.

El contrato del FC Barcelona con Telefónica finaliza el próximo mes de junio y la voluntad de los trabajadores de Barça TV es no renovarlo y acabar formando parte de Barça Studios, la productora audiovisual del club azulgrana