Endrick revela que ya ha hablado con Ancelotti y explica por qué eligió al Real Madrid

El Real Madrid ha conseguido llevarse a Endrick Felipe Moreira de Sousa, la nueva joya brasileña que apunta a poner en problemas a Kylian Mbappé y Erling Haaland para reinar en solitario en el trono del mundo del fútbol en la próxima década. El joven de 16 años ha revelado que ya ha mantenido su primera conversación con Carlo Ancelotti y que se decidió por el conjunto blanco, entre otras cosas, por dos futbolistas, Vinícius Junior y Cristiano Ronaldo, ha explicado en una entrevista en el diario Marca.

El futbolista del Palmeiras ha señalado que el campeón de Europa "es un equipo muy grande", aunque no es solo eso lo que le llevó a decantarse por el club, si no también que "Vini me había mandado mensajes y me dio más esperanzas", así como que Cristiano Ronaldo, "que es mi ídolo", defendiese la camiseta blanca.

"Por eso escogí el Real Madrid, y creo que es una elección correcta", ha asegurado al citado medio el carioca, que se ha mostrado "muy feliz" por su fichaje, aunque mantiene "los pies en el suelo", porque "no he ganado nada todavía".

Para cuando aterrice en la capital española en 2024, "espero hacer buenas temporadas", y hasta entonces se centra desea una gran campaña para su futuro equipo, con "más Champions League, Ligas y la Supercopa ahora", así como para Militao, Rodrygo y Vinícius, con los que ya ha podido hablar.

También ha mantenido su primera conversación con Carlo Ancelotti, con el que aún no se sabe si llegará a coincidir, pues el italiano termina contrato en junio de 2024 y Endrick no aterrizaría hasta el mes siguiente.

Además, el joven brasileño se ha deshecho en elogios hacia el '20' madridista, a quien considera un verdadero amigo para "muchos años". El madridista le ha dado "muchos consejos", "no solo para ahora, sino para toda mi vida", ha explicado. "Espero poder intercambiar muchos pases con él y marcar goles", ha soñado el jugador del Palmeiras. Una conexión que sin duda dará muchas alegrías a los madridistas.