Simeone se apunta a sí mismo: "Hay jugadores importantes, yo soy el que tengo que mejorar"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se ha apuntado a sí mismo como el máximo responsable de la mala temporada de los colchoneros, pues considera que tiene una gran plantilla que puede aspirar a grandes objetivos. "Posiblemente, el que no esté dando lo que hay que dar es el entrenador", ha reconocido, al mismo tiempo que ha apuntado que "tenemos jugadores importantes, yo soy el que tengo que mejorar" para sacar el máximo rendimiento de sus futbolistas.

Así se ha expresado el Cholo en la rueda de prensa previa al regreso liguero del conjunto rojiblanco ante el Elche, ante el que podría volver a alinear al canterano Pablo Barrios como titular -ya lo fue en Copa del Rey- y poner de inicio a Joao Félix a pesar de los rumores sobre su salida en el mercado de invierno.

Preguntado por si el problema de los malos resultados esta campaña ha sido la planificación de la temporada, el argentino ha recordado que hasta cinco futbolistas atléticos han llegado a la final del Mundial. "Tenemos un gran plantel, posiblemente, el que no esté dando todo lo que hay quedar es el entrenador, porque futbolistas buenos hay", ha destacado, subrayando la gran actuación de Joao Félix en la Copa del Mundo.

"Tenemos jugadores importantes, yo soy el que tengo que mejorar para que ellos puedan elevar su nivel", ha dicho respecto al punto por el que pasa la mejora de su equipo en la temporada, que ha considerado que es "mala".

Simeone también ha recalcado que no ha habido muchos cambios en la plantilla de este año respecto a la que fue campeona de LaLiga en la temporada 2020/2021, y el grueso de los titulares es prácticamente el mismo. Por eso, "no creo que pase por nombres", si no que "el entrenador es el que está fallando más que otras cosas", ha asegurado.

En cuanto a su relación con Joao Félix, el técnico afirma que "es una relación buena de trabajo", y ha remarcado que desde su llegada al club, "nunca he dejado, más allá de algunas diferencias que hay entre las personas, de buscar lo mejor" para el Atlético de Madrid y exprimir al máximo a sus jugadores.

Así pues, ha apuntado que el luso "es un jugador importante para el equipo", y lo será aún más "si logra transmitir todo lo que vimos en el Mundial, sobre todo en los primeros partidos", porque "tiene condiciones, talento y el equipo necesita de sus cualidades".

Todo apunta a que el '7' colchonero partirá como titular ante el Elche a pesar de los rumores que apuntan a su posible salida en el próximo mercado de invierno tras las declaraciones de Gil Marín, en las que reconocía que "la relación entre el míster y él no es buena, ni su motivación".

"No hay ninguna confirmación a esto [a su marcha]. Yo vivo en el día a día", ha señalado el Cholo, que, pensando en el partido de este jueves, "intentaré jugar con la gente que creo que puede ganar ese partido", ha zanjado.

El argentino también ha abordado la información de El Chiringuito que apunta a que la directiva querría que Simeone abandonase el Atlético de Madrid en enero. "Mientas hemos estado, y estamos, con las cuatro patas firmes -la gente, los dirigentes, los jugadores y el cuerpo técnico- nos hacemos fuertes", ha apuntado, recordando que "así lo hemos demostrado" en el tiempo que lleva al frente del conjunto rojiblanco y "esperemos poder continuar de la misma manera que hemos convivido en estos 11 años".