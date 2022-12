Selim Amallah, estrella de Marruecos, apartado del Standard de Lieja: cumple contrato en 2023 y no quiere renovar

Selim Amallah, futbolista marroquí, ha sido una de las grandes revelaciones del Mundial de Qatar. Y él lo sabe. Lo sabe porque medio planeta del fútbol ha visto como Marruecos se ha metido en una semifinal de una cita mundialista practicando un fútbol poco vistoso, pero muy efectivo. Y Amallah tiene gran parte de culpa.

El centrocampista del Standard de Lieja (26 años) fue uno de los escuderos más importantes de Walid Regragui. Sumó una gran participación con cuatro titularidades y fue pieza clave en los siete partidos que disputó su selección en el Mundial de Qatar.

Una vez finalizada la cita mundialista, el marroquí sigue siendo protagonista: termina contrato en 2023 y no quiere renovar. Es una decisión que tiene su parte positiva porque se puede ir libre al club que más apueste por él, pero también su lado negativo: su actual equipo, el Standard de Lieja, lo ha apartado del primer equipo para que entrene con el filial.

El presidente del equipo belga, Pierre Locht, ha explicado la situación: “Hemos decidido enviar a Amallah y a otros tres jugadores más al filial. No haremos nada por aumentar el valor de mercado de futbolistas que se irán gratis. No le haremos el trabajo sucio a otros equipos. Dejarles jugar sería una señal muy peligrosa. No podemos admitir que puedes seguir jugando y luego irte gratis, sería la muerte de nuestro club”.

Por ello, el conjunto de Lieja tendrá que afrontar el resto del año sin Amallah, un jugador que ya era indiscutible en el esquema de Ronny Deila antes del Mundial. Durante esta temporada en el equipo belga, el futbolista norteafricano había marcado cuatro goles y regaló una asistencia antes del parón del campeonato doméstico. Según su presidente, Locht no va a hacer absolutamente nada por incrementar un valor que, según Transfermarkt, es de 6,5 millones de euros. No obstante, si no hay un giro de 180 grados, este jugador recalará en otra disciplina a coste cero.