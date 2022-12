Marcas como Nike, Head o The North Face tienen oferta en El Corte Inglés para los regalos de los más deportistas

Unas zapatillas nuevas para entrenar, un chubasquero para protegerse de la lluvia mientras practicas running o una pala de pádel, todo ello de marcas como Nike, Head o The North Face son algunos de los mejores regalos que puedes darle a un deportista la noche de Reyes. Y es que, renovar todo el material de entrenamiento o accesorios deportivos con primeras marcas no es una tarea fácil, para conseguirla se necesita ayuda. Así que, si te toca regalar a un deportista esta Navidad, gracias a la ayuda de El Corte Inglés acertar con primeras marcas sí es posible. Se convertirá en una tarea muy fácil encontrar las zapatillas Nike que buscas al mejor precio, una pala de pádel de una marca como Head o un abrigo de la firma The North Face.

Eso sí, es importante comprar estos regalos antes del cinco de enero, porque estas ofertas de El Corte Inglés tienen los días contados y los Reyes Magos visitan las casas de la gente esa misma noche. Desde 20deCompras hemos seleccionado algunas de las ofertas que no puedes perder de vista, ya que tienen un descuento de hasta el 50%. Pero, la variedad es muy grande y casi todos los deportes tienen accesorios, desde pádel hasta running, pasando por esquí o patinaje.

-Las zapatillas React Pegasus Trail de Nike. Este es uno de los mejores modelos para practicar carreras de montaña o para un aficionado del Trail y ahora pueden ser tuyas con más de 50 euros de rebaja.

La tracción en la planta del pie permite recorrer terrenos rocosos y proporciona una pisada suave sobre asfalto. El Corte Inglés

-Una nueva pala de pádel, pero ¡qué sea de la marca Head! Se trata de una de las mejores marcas para este deporte y el modelo Graphene 360+ Alpha Pro puede ser tuyo en El Corte Inglés por solo 145 euros, cuando el su precio de salida ronda los 300 euros. Se trata de la pala que utiliza el jugador Sanyo Gutiérrez y, sin duda, esta pala le ayuda a lograr su magia y toque de muñeca característico.

Con ella se juega como si tuvieras un guante en la mano. El Corte Inglés

-Cortavientos y chubasquero de The North Face. Esta chaqueta cortavientos y resistente al agua es la prenda perfecta para trepar o moverse rápidamente por terrenos técnico y, lo mejor, es su 40% de descuento.

Tiene un bolsillo de ojal delantero con tirador reversible para poder llevar lo esencial. El Corte Inglés

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.