Tras el lío en la selección española, llega 2023: un año clave para el fútbol femenino

El fútbol femenino en España está experimentando un crecimiento que parece imparable. La asistencia a los estadios bate récords constantemente, la atención de público y medios de comunicación es cada vez mayor y, además, la mejor jugadora del mundo –dos Balones de Oro seguidos así lo atestiguan para Alexia Putellas– es de nuestro país. Sin embargo, la guerra desatada en el seno de la selección española supone una seria amenaza para ello, más con un Mundial a la vuelta de la esquina.

La Eurocopa del pasado mes de junio fue una decepción. No fue un desastre absoluto, pues España cayó en los cuartos de final ante la anfitriona, Inglaterra, en la prórroga (2-1), pero se esperaba algo más de un equipo que tenía como base las jugadoras del Barça, campeonas de todo en los últimos años.

Cierto es que la lesión de Alexia Putellas, la mejor jugadora del mundo en los dos últimos años, fue un duro handicap, pero España tenía calidad para luchar por todo pese a ello. Tras la eliminación, la Federación Española continuó confiando en Jorge Vilda para dirigir la nave de La Roja, y tras el verano explotó el motín: un grupo de jugadoras expresaron su deseo de no ser convocadas si no se hacía una mayor profesionalización en la selección española. El mensaje, entre líneas eso sí, era claro: o se iba Jorge Vilda o ‘las 15’ –así se las ha denominado desde entonces– no volverían a jugar con España.

Dichas futbolistas consideraban que este equipo tiene talento y capacidad para hacerlo mucho mejor y que tanto Vilda como la poca profesionalización dentro de la selección estaban suponiendo un obstáculo para lograr cotas mayores. Para ganar títulos.

El grupo de ‘rebeldes’ está formado por el núcleo duro del equipo nacional. Además, con esas 15 futbolistas (Aitana Bonmatí, Ainhoa Moraza, Patri Guijarro, Lucía García, Leila Ouahabi, Mapi León, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Claudia Pina, Andrea Pereira, Mariona Caldentey, Sandra Paños, Lola Gallardo, Nerea Eizagirre y Amaiur Sarriegi) se han solidarizado Irene Paredes (la capitana, que no quiere ser acusada de ser la cabecilla de la rebelión y por eso no firmó el comunicado), Jennifer Hermoso y Alexia Putellas, ahora lesionada pero cuya intención es no acudir a las convocatorias de la Roja.

La Federación no cedió ni un ápice en esas reivindicaciones y ha respaldado en todo momento a Jorge Vilda, un hombre de la casa, una persona absolutamente fiel a Luis Rubiales. Así, los siguientes partidos fueron sin ‘las 15’... y los resultados acompañaron. Tras un empate ante la potente Suecia llegó la victoria ante Estados Unidos, la mejor selección del mundo. Después, una goleada ante Argentina (7-0) y un triunfo ante Japón (1-0).

Estos resultados han respaldado a Vilda y han complicado aún más el regreso de un grupo de jugadoras de gran talento... y también con las ideas muy claras. «Me voy a perder un Mundial por una cosa en la que creo», afirmó la pasada semana Mapi León, central delBarça y uno de los pesos pesados del vestuario. Una declaración de intenciones y una frase que evidencia que el problema no está ni mucho menos cerca de solucionarse.

Algo más de seis meses quedan para que empiece el Mundial femenino (20 de julio), una fecha clave, un torneo en el que España debería ser una clara candidata a hacer un papel que dé un impulso más al fútbol femenino. Un torneo en el que España debería ser candidata a todo.

Las posturas parecen demasiado alejadas, pero el fútbol español se juega demasiado para que, al menos, las dos partes no intenten alcanzar un acuerdo. Si las jugadoras no ceden en su pretensión de que Jorge Vilda sea cesado, la Federación tampoco parece dispuesta a ceder. Todo apunta a que ese Mundial será sin ‘las 15’, algunas ya parecen haberlo asumido.