La federación rusa de fútbol aplaza la decisión sobre su renuncia a la UEFA

La Unión de Fútbol de Rusia (UFR) aplazó este martes la votación para decidir si renuncia a la UEFA en favor de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) debido a la exclusión de la selección nacional y los clubes rusos por la intervención militar en Ucrania. "El aplazamiento está relacionado con la necesidad de celebrar consultas adicionales sobre el potencial de ingreso de Rusia en la AFC. La votación está prevista para antes del 31 de diciembre", señala el comunicado federativo.

El comité ejecutivo de la UFR debía tomar este martes una decisión definitiva, ya que, según su presidente, Alexandr Diukov, es la única forma de participar en la fase de clasificación asiática para el Mundial de 2026.

Por su parte, el presidente honorario de la federación, Viacheslav Koloskov, opinó que el aplazamiento está relacionado con la necesidad de estudiar más en detalle la entrada en la AFC. "El motivo es que a día de hoy no hay ninguna garantía de que no estén esperando y nos vayan a aceptar en la AFC. Por eso hay que hablar de ello con los dirigentes de la confederación asiática", apuntó.

Diukov reconoce que "nadie nunca ha salido de la UEFA", por lo que no existe un precedente ni una jurisprudencia para casos como este. Según sus palabras, Rusia aún está a tiempo de participar en la fase de clasificación mundialista como selección asiática y que la FIFA no se opone a ello. "No vemos la luz al final del túnel. Mientras, la AFC está dispuesta a aceptarnos ya en su seno. ¿Podemos esperar? ¿Cuánto? Si nos dieran un plazo concreto (...) ¿Pero si son 10 o 15 años?", se preguntó.

El Kremlin apuesta por Asia

El Kremlin ve con buenos ojos que la selección y los clubes rusos jueguen en Asia, ya que, debido al actual antagonismo con EEUU y la Unión Europea, tanto la política exterior como la economía nacional se están orientando hacia ese continente.

También se han pronunciado a favor de renunciar a la UEFA casi todos los clubes rusos y leyendas del fútbol nacional como Dasáyev, Kolibánov o Sichov. Entre ellos figuraría el seleccionador, Valeri Karpin, aunque Diukov aseguró que el técnico apoya el cambio, pero con reservas. "Hablamos de ello y llegamos a la conclusión de que jugar es mejor que no jugar", apuntó.

Una decisión arriesgada para el fútbol ruso

La prensa deportiva es la que más escéptica se ha mostrado. Varios conocidos periodistas se han mostrado en contra de darle la espalda a la UEFA tanto porque la UFR tendría cerradas las puertas del fútbol europeo durante largo tiempo como por las pérdidas en ingresos, audiencias televisivas e interés entre los aficionados que acarrearían los partidos entre rusos y asiáticos.

Uno de los pocos hombres de fútbol que ha advertido abiertamente sobre el peligro del cambio es el histórico entrenador del Spartak Moscú y antiguo seleccionador ruso, Oleg Romántsev. "Estoy categóricamente en contra de irnos a Asia (...). La salida puede significar no solo un paso atrás, sino un camino a ninguna parte", señaló