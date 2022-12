La Copa del Rey cierra la segunda ronda y espera a los 'cocos de la Supercopa'

La Copa del Rey puso fin este jueves, tras tres días consecutivos de encuentros, a la segunda ronda eliminatoria con una nueva jornada repleta de las ya habituales sorpresas de los modestos 'matagigantes'. Un primera, el Girona, y tres segundas, el Burgos, el Racing y el Málaga, se despidieron en los 90 minutos tras caer ante rivales de menor categoría.

Ahora, los 32 conjuntos clasificados esperan al próximo cruce, el de dieciseisavos (3, 4 y 5 de enero), determinado por el sorteo que se celebrará este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a partir de las 12.30 horas. En él, a partir de ahora sí, tomarán parte los cuatro 'cocos' exentos hasta el momento: El Real Madrid,El Barcelona, el Valencia y el Betis.

Atlético de Madrid, Celta y Girona debían cumplir el, sobre el papel, fácil trámite, antes de llegar a la tercera ronda. Cumplieron los colchoneros y los celestes, no así los catalanes, que cayeron en el estadio Príncipe Felipe de Cáceres.

Esa, la gran gesta de la tarde, llegó en el primer turno, y tuvo como protagonista al Club Polideportivo Cacereño. Los extremeños maniataron durante los 90 minutos al Girona, un equipo que, excepto en la posesión, fue superado en todas las estadísticas y terminó sucumbiendo por 2-1.

Muy cerca estuvo también el Arenteiro, rival del Atlético de Madrid, que comenzó por delante en un trabado partido resuelto, no sin sufrimiento, por los hombres de Simeone por (1-3). Era lo esperado tras el anuncio del once inicial de los rojiblancos, plagado de estrellas a pesar de la diferencia de nivel, no quería sustos el técnico en la única competición en las que cuentan con opciones reales.

El único que mostró su aplastante superioridad fue el Celta de Vigo. Lo tuvo muy cómodo el visitante, que con velocidad de crucero goleó al Gernika con facilidad (3-0). El conjunto vasco no encontró ninguna fisura en el equipo de Carlos Carvalhal, quien aprovechó para probar novedades en su once.

En los partidos en los que tomaron partido equipos de la categoría de plata solo el Oviedo consiguió solventar el pase a la siguiente ronda en los noventa minutos. Lo hizo ante el Granada, por la mínima, con un gol muy tempranero de Oier Luego (8’) en el único duelo del día entre equipos de la misma división.

La mayor sorpresa fue la derrota del Burgos, uno de los equipos más sólidos de la Liga Smartbank –actualmente cuarto clasificado– que se vio superado por el Eldense de Primera Federación (1-0).

A los burgaleses se unió el Racing de Santander, otro segunda que se despidió antes de lo que vaticinaban los pronósticos tras no superar al Linares. El cuadro andaluz de Segunda Federación logró la gesta en el 92’, cuando Samuel Corral se vistió de héroe para transformar el único tanto del encuentro, un golpe letal por el minuto en el que llegó, insalvable para los cántabros. Y tampoco lo logró el Málaga, equipo que trasladó su crisis liguera a la Copa, cediendo ante el Nastic de Tarragona en los minutos finales (2-1).

Con el cierre de los últimos ocho partidos de la segunda ronda eliminatoria, la competición del K.O. llega a los dieciseisavos, ronda en la que ya toman partido los cuatro grandes de primera involucrados en la Supercopa de España (que se disputará en Arabia Saudí entre el 11 y el 15 de enero, tras su estreno en la Copa). Así, entrarán en el cuadro el campeón de la pasada edición de la Liga, el Real Madrid, el subcampeón de la competición doméstica, el Barça, el campeón de la propia Copa del Rey, el Betis, y el subcampeón, el Valencia. Estos serán los grandes deseados de los jugadores y aficionados de los equipos más modestos, que vivirán su particular sorteo de Navidad un día tras el de la Lotería.