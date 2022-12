Messi rompe otro récord tras consagrarse campeón del mundo

El eco de la gloria eterna de Leo Messi y la Selección Argentina tras la consagración en el Mundial de Qatar, sigue haciéndose sentir en todo el mundo.

El capitán de la albiceleste sigue rompiendo récords. No sólo dentro del campo de juego sino también fuera del mismo. El argentino ahora se ha convertido en el rey de Instagram.

Tras la coronación de la Copa del Mundo Qatar 2022, Messi publicó en su Instagram un post que contiene diez fotografías que reflejan la felicidad por el título obtenido, acompañado por la más preciada; la Copa del Mundo. Las imágenes están acompañadas por emotivas palabras del '10': "Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer". El post del futbolista acumula más de 60 millones de 'me gusta', cifra suficiente para superar a quien ostentaba el récord mundial de 'likes' en esta red social.

El huevo perdió el récord en Instagram

La publicación de la foto de un huevo (@world_record_egg), publicada en enero de 2019, tenía hasta el día de la fecha, el récord de 'me gusta' en Instagram con 56 millones de 'likes'. Sin embargo, Leo Messi lo destronó con su post con el que ha hecho historia tanto en el campo de juego como en las redes sociales.