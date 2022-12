David Ferrer, nuevo capitán de Copa Davis: "No descarto a Rafael Nadal"

David Ferrer ha sido presentado este lunes como nuevo capitán de la Selección Española MAPFRE de Tenis en Copa Davis las tres próximas temporadas, en un acto celebrado en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid. Durante el acto se ha referido a Rafael Nadal de quien ha afirmado que “en ningún momento se ha descartado y cuando llegue el momento hablaré con él. Tendrá todo mi apoyo tanto si está como no está. Si alguien se merece toda la confianza y estar exento de cualquier duda es Rafa."

Respecto al cargo, el nuevo capitán ha dicho emocionado que “me hace mucha ilusión porque en la Copa Davis he vivido las mayores emociones de mi carrera tenística”, ha afirmado el excampeón español.

Ferrer ha explicado que no hubiera aceptado la capitanía "si los jugadores no hubieran querido, pero es el momento adecuado, llevo un tiempo retirado y además me gusta. Lo pensé con el entorno más cercano y con los jugadores."

José Manuel Franco (presidente del CSD), David Ferrer y Miguel Díaz Román (presidente de la RFET) RFET

También ha añadido que "lo importante son los jugadores y España tiene una hornada de jugadores excepcional, empezando con Rafa Nadal, con el que es más fácil conseguir la Davis, aunque hace falta la unión de un equipo. Eso lo tenemos. Como capitán haré todo lo posible en sumar y hacer lo posible para sacar lo máximo posible."

De Carlos Alcaraz ha destacado que tiene "madera de líder y lo que ha conseguido con 19 años se lo he visto a muy poca gente. Solo a Rafa Nadal o a Novak Djokovic. Asume una presión que cualquier jugador no asume."

España debutará en la Copa Davis de 2023 directamente en la fase de grupos que se jugará en Valencia la semana del 11 de septiembre, tras recibir una invitación que le exime de jugar el Qualifier del mes de febrero.