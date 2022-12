Luka Modric, el 'dulce' adiós del líder humilde a la Copa del Mundo

Aunque sufrió una dura derrota ante Argentina en las semifinales del Mundial de Qatar, Luka Modric tuvo una despedida de la Copa del Mundo a la altura de su leyenda. Contra Marruecos, lideró desde la humildad y el sacrificio que le caracterizan a 'su' Croacia hasta la victoria, bien escoltado por la nueva generación de promesas croatas llamadas a liderar al país de apenas 4 millones de habitantes en el futuro. Un futuro no muy lejano, ya que la de Qatar ha sido la última aventura en un Mundial para Modric a sus 37 años.

El 'genio' de Zadar lleva varias temporadas demostrando que la edad no le pesa. En este Mundial, tampoco lo ha parecido. Por lo tanto, y hasta que el tiempo o el propio Modric demuestren lo contrario, su leyenda en la selección croata no parece tener fin. Solo la lógica de la edad evidencia que se trata de su última Copa del Mundo, pero aunque lo sea, puede marcharse con la cabeza bien alta. "Puede ser mi último Mundial, sí, pero por ahora no puedo decir nada" aseguró tras colgarse la medalla de bronce ante Marruecos. Es un enamorado del fútbol, y se negará hasta el final a renunciar a sus sueños y responsabilidades.

Cuatro mundiales disputados, un subcampeonato y una medalla de bronce como capitán indiscutible, un Balón de Oro por llevar a Croacia a la final del Mundial de Rusia, 19 partidos y 2 goles que fueron fundamentales para los suyos. Aun así, Croacia perderá mucho más que eso. El mejor jugador de la historia de Croacia, el niño futbolista forjado en la posguerra balcánica, el mejor '10' de la historia del Real Madrid. Todo eso perderán Croacia, el Real Madrid y el fútbol. Un centrocampista de leyenda que, por ahora, ya ha dicho adiós a la Copa del Mundo, y prolonga con un esmero encomiable una legendaria trayectoria.

Luka Modric celebra con su medalla de bronce del Mundial de Qatar. FIFA

"Estoy muy contento con las dos medallas, hemos confirmado que somos una selección grande con un futuro muy bueno por delante, y hay que seguir, como mínimo hasta la liga de naciones" explicó Modric tras el encuentro ante Marruecos, sonriendo ante la pregunta sobre la próxima Eurocopa en 2024. Paso a paso. Su magia, como ha quedado demostrado, aún no se ha apagado.

Tiene mucho juego que dar, y vive una segunda juventud que le puede llevar a lograr un milagro y romper de paso unos cuántos récords. "El sueño era gana la copa, pero estamos muy contentos" sentenció el capitán croata a modo de despedida, pero ¿se imaginan a Luka Modric con 41 años jugando un Mundial? La puerta sigue abierta.